Представитель России в ООН призвал США возобновить диалог с Ираном - РИА Новости, 17.03.2026
18:16 17.03.2026
Представитель России в ООН призвал США возобновить диалог с Ираном
В мире, США, Иран, Россия, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Ковпак: Россия призывает США и Израиль немедленно возобновить диалог с Ираном

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Действия США и Израиля привели к резкой эскалации в Ближневосточном регионе, США должны прекратить агрессию против Ирана и возобновить диалог, заявил представитель РФ при ООН в Женеве Станислав Ковпак на заседании Совета по правам человека ООН.
"Безответственный шаг Вашингтона и Западного Иерусалима уже привел к резкой эскалации ситуации во всем регионе и рискует обернуться гуманитарной и экономической катастрофой… Призываем США и Израиль немедленно прекратить свои агрессивные действия. Настаиваем на незамедлительном возобновлении политико-дипломатического урегулирования ситуации на основе международного права, взаимного уважения и баланса интересов", - сказал представитель РФ на сессии СПЧ.
По его словам, предпринятые США и Израилем действия являются "неспровоцированным актом вооруженной агрессии против суверенного и независимого государства - члена ООН".
"Они неприкрыто направлены на дальнейшее вмешательство во внутренние дела Ирана и уничтожение этого "неудобного" Западу государства… Категорически осуждаем попытки политизации правозащитной проблематики, ставшей в руках "коллективного Запада" инструментом давления на государства, не желающие идти по навязываемому им извне курсу", - указал представитель России.
Он добавил, что "навешивание ярлыков по политическим мотивам дискредитирует органы ООН, включая Совет по правам человека".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
