Представитель России в ООН призвал США возобновить диалог с Ираном

ЖЕНЕВА, 17 мар – РИА Новости. Действия США и Израиля привели к резкой эскалации в Ближневосточном регионе, США должны прекратить агрессию против Ирана и возобновить диалог, заявил представитель РФ при ООН в Женеве Станислав Ковпак на заседании Совета по правам человека ООН.