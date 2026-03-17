15:32 17.03.2026
В Новосибирске изменят алгоритмы взаимодействия ветслужбы и властей
В Новосибирске изменят алгоритмы взаимодействия ветслужбы и властей
Шмидт: в Новосибирске изменят взаимодействие органов власти и ветслужбы

Вид на Новосибирск. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Алгоритмы взаимодействия государственной ветеринарной службы и органов власти в Новосибирской области будут пересмотрены, чтобы в будущем не допустить вспышек опасных заболеваний скота, сообщил начальник областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
"Все, что сейчас происходит и уже произошло – это тема для очень глубокого анализа. На самом деле, будут проведены все необходимые мероприятия для соответствия того, что называется "личное подсобное хозяйство", меры ответственности всех, в том числе начиная с глав администраций районов, заканчивая владельцами личных подсобных хозяйств. Алгоритмы взаимодействия государственной ветеринарной службы, органов власти будут пересмотрены для цели недопущения тех вещей, которые произошли", - сказал Шмидт журналистам.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе региона сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
