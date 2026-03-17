В Нидерландах подорожал бензин
В Нидерландах подорожал бензин
Цена бензина в Нидерландах превысила отметку в 2,50 евро за литр
ГААГА, 17 мар - РИА Новости. Стоимость бензина в Нидерландах во вторник выросла до чуть более 2,50 евро за литр, почти сравнявшись с рекордной ценой 2022 года, свидетельствуют данные потребительской организации United Consumers, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно сведениям организации, рекомендованная цена на бензин (Euro 95) составила 2,508 евро за литр.
Стоимость дизельного топлива - 2,486 евро за литр.
Рекордного уровня в более 2,50 евро за литр бензин в Нидерландах
достигал в июне 2022 года после спецоперации РФ
в Украине
из-за роста цен на нефть.
В марте 2026 года цены максимально приблизились к этому рекорду впервые за четыре года из-за конфликта на Ближнем Востоке
.
Ранее пресс-секретарь Национального института бюджетного консультирования Нидерландов Nibud Карин Радстаак сообщила РИА Новости, что подорожание бензина в Нидерландах ударит по кошелькам голландцев с низким уровнем дохода и приведет к росту цен в магазинах.
При этом накануне правительство Нидерландов заявило, что пока не планирует принимать меры для сдерживания роста цен на энергоносители.