https://ria.ru/20260317/neyroset-2081226640.html
IT-эксперт предупредил о рисках работы с нейросетями
Личные данные, переданные нейросетям, могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и использоваться мошенниками, рассказал интернет-изданию NEWS.ru... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T14:39:00+03:00
технологии
владимир зыков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_ab6d4b3c2653617848dcca7abd579b8d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир зыков
IT-специалист Зыков: мошенники могут использовать данные, переданные нейросетям
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Личные данные, переданные нейросетям, могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и использоваться мошенниками, рассказал интернет-изданию NEWS.ru
IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков.
"Передавая нейросетям личные или чувствительные данные, важно понимать... В большинстве современных платформ данные из диалогов могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и обрабатываться автоматически, а иногда и просматриваться сотрудниками для проверки качества работы системы или разметки контента. Поэтому любые сведения, которые человек вводит в чат-бот, потенциально... могут быть использованы злоумышленниками", - приводит NEWS.ru слова Зыкова.
Эксперт уточнил, что даже при заявленной защите данных риск утечки всегда существует из-за взломов или ошибок в настройках систем. Поэтому стоит осторожно относиться к передаче нейросетям паспортных данных, номеров банковских карт, логинов и паролей, медицинской информации и корпоративных документов.
"Отдельная проблема связана с тем, что многие пользователи воспринимают нейросети как личного собеседника и начинают делиться подробностями из жизни, не задумываясь о цифровых рисках... Любая информация, переданная таким платформам, потенциально может стать частью цифрового следа пользователя, который при неблагоприятных обстоятельствах может быть раскрыт или использован третьими лицами", - подчеркнул эксперт.