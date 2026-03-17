IT-эксперт предупредил о рисках работы с нейросетями

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Личные данные, переданные нейросетям, могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и использоваться мошенниками, рассказал интернет-изданию Личные данные, переданные нейросетям, могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и использоваться мошенниками, рассказал интернет-изданию NEWS.ru IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков.

"Передавая нейросетям личные или чувствительные данные, важно понимать... В большинстве современных платформ данные из диалогов могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и обрабатываться автоматически, а иногда и просматриваться сотрудниками для проверки качества работы системы или разметки контента. Поэтому любые сведения, которые человек вводит в чат-бот, потенциально... могут быть использованы злоумышленниками", - приводит NEWS.ru слова Зыкова.

Эксперт уточнил, что даже при заявленной защите данных риск утечки всегда существует из-за взломов или ошибок в настройках систем. Поэтому стоит осторожно относиться к передаче нейросетям паспортных данных, номеров банковских карт, логинов и паролей, медицинской информации и корпоративных документов.