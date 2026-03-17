IT-эксперт предупредил о рисках работы с нейросетями - РИА Новости, 17.03.2026
14:39 17.03.2026
IT-эксперт предупредил о рисках работы с нейросетями
Личные данные, переданные нейросетям, могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и использоваться мошенниками, рассказал интернет-изданию NEWS.ru... РИА Новости, 17.03.2026
Технологии, Владимир Зыков
IT-эксперт предупредил о рисках работы с нейросетями

IT-специалист Зыков: мошенники могут использовать данные, переданные нейросетям

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Личные данные, переданные нейросетям, могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и использоваться мошенниками, рассказал интернет-изданию NEWS.ru IT-эксперт, главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков.
"Передавая нейросетям личные или чувствительные данные, важно понимать... В большинстве современных платформ данные из диалогов могут сохраняться на серверах компаний-разработчиков и обрабатываться автоматически, а иногда и просматриваться сотрудниками для проверки качества работы системы или разметки контента. Поэтому любые сведения, которые человек вводит в чат-бот, потенциально... могут быть использованы злоумышленниками", - приводит NEWS.ru слова Зыкова.
Эксперт уточнил, что даже при заявленной защите данных риск утечки всегда существует из-за взломов или ошибок в настройках систем. Поэтому стоит осторожно относиться к передаче нейросетям паспортных данных, номеров банковских карт, логинов и паролей, медицинской информации и корпоративных документов.
"Отдельная проблема связана с тем, что многие пользователи воспринимают нейросети как личного собеседника и начинают делиться подробностями из жизни, не задумываясь о цифровых рисках... Любая информация, переданная таким платформам, потенциально может стать частью цифрового следа пользователя, который при неблагоприятных обстоятельствах может быть раскрыт или использован третьими лицами", - подчеркнул эксперт.
