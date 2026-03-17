Российские работодатели стали чаще требовать навыки работы с ИИ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские работодатели в первом квартале 2026 года в 2,7 раза чаще стали требовать навыки работы с искусственным интеллектом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из результатов совместного исследования сервиса hh.ru и коммуникационного агентства PR DEV, результаты которого проанализировало интернет-издание "Газета.ru"

"По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года российские работодатели разместили уже более 16,5 тысячи вакансий, в которых одним из важных требований было умение работать с инструментами искусственного интеллекта или готовность осваивать нейросетевые сервисы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года упоминаемость таких навыков в вакансиях выросла в 2,7 раза", - пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование.

В исследовании также отмечается, что спрос на специалистов с навыками работы с ИИ растет не только в технологических компаниях. Работодатели все чаще добавляют соответствующие требования в описания вакансий самых разных направлений - от аналитики и управления проектами до маркетинга и креативных профессий.

По данным аналитиков сервиса hh.ru, на данный период умение грамотно использовать искусственный интеллект становится особенно ценным в следующих профессиях: клиентский менеджер (18% от всего объема упоминаний ИИ в вакансиях), интернет-маркетолог (5%), финансовый аналитик (5%), контент-менеджер (5%), программист (5%), дизайнер (4%), специалист колл-центра (4%), менеджер продукта (4%), аналитик (4%).

По словам эксперта коммуникационного агентства PR DEV Аллы Аксеновой, использование нейросетей постепенно становится базовым рабочим инструментом для специалистов самых разных профессий.