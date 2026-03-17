РЭЦ подсказал МСП, как ускорить возвращение экспортного НДС

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сервис "Гарантия. Возврат НДС для МСП по упрощенной процедуре" позволяет возвращать экспортный НДС из бюджета в 6–8 раз быстрее стандартных сроков, отмечает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

"Сервис "Гарантия. Возврат НДС для МСП по упрощенной процедуре", доступный на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ), позволяет малым и средним предприятиям возвращать экспортный НДС из бюджета в 6–8 раз быстрее стандартных сроков, избегая длительного ожидания завершения камеральных проверок", - сказано в сообщении.

Для большинства экспортеров сегмента МСП ожидание возмещения налога традиционно занимает до трех месяцев. Использование банковской гарантии в пользу налоговых органов полностью меняет эту механику: экспортно ориентированные компании могут получить деньги на свой расчетный счет уже через 7–11 рабочих дней после подачи декларации.

Ключевым преимуществом сервиса на платформе "Мой экспорт" является его полная цифровизация и работа в режиме "одного окна". Процесс получения гарантии стал максимально доступным: скорость оформления (сервис позволяет получить одобрение выдачи гарантии в пользу ФНС всего за 7 рабочих дней с момента подачи упрощенного пакета документов), минимальные требования (услуга ориентирована на компании, зарегистрированные в реестре МСП, срок ведения деятельности которых не менее 24 месяцев, имеющие положительные показатели отчетности).

Использование гарантии позволяет предприятиям оперативно возвращать средства в оборот, направляя их на закупку сырья, оплату логистики или исполнение новых экспортных контрактов. Это особенно актуально в условиях трансформации глобальных рынков, когда скорость финансовых потоков становится критическим фактором конкурентоспособности.

"Мы создаем бесшовную среду, где финансовые инструменты поддержки работают синхронно с государственными сервисами. Гарантия в пользу налоговых органов на платформе "Мой экспорт" - это эффективный рычаг для МСП, позволяющий не ждать завершения проверки, а использовать свои деньги здесь и сейчас для дальнейшего роста", - подчеркивают эксперты Росэксимбанка.