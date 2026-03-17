Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 17.03.2026 (обновлено: 10:27 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/nauka-2081028693.html
Воронежские ученые нашли способ выявлять "лишние" антибиотики в молоке
Новый компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке создали специалисты ВГУ. Он позволяет выявлять молочные продукты с повышенной концентрацией... РИА Новости, 17.03.2026
наука
наука
университетская наука
воронежский государственный университет
рнф
российский научный фонд
российские инновации
качество жизни
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081033541_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0c147fb515612805826fdb29aa7943da.jpg
https://ria.ru/20260119/nauka-2068272730.html
https://ria.ru/20251020/nauka-2048898560.html
россия
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081033541_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c517cbcfab46bad15995d41980220f93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Воронежские ученые нашли способ выявлять "лишние" антибиотики в молоке

Ученые ВГУ создали датчик, выявляющий высокое содержание антибиотиков в молоке

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомИзучение молока в лаборатории
Изучение молока в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке создали специалисты ВГУ. Он позволяет выявлять молочные продукты с повышенной концентрацией тетрациклиновых препаратов, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ.
Антибиотики тетрациклиновой группы применяются для лечения некоторых бактериальных инфекций как у людей, так и у животных, в том числе у дойного скота. Эти препараты усваиваются организмом коров и коз и могут попасть в их молоко, рассказали в Российском научном фонде (РНФ).
При бесконтрольном попадании антибиотиков из пищевых продуктов в организм человека могут возникнуть не только проблемы с микрофлорой кишечника или аллергия. Серьезной опасностью, ставшей в настоящее время вызовом современной медицине, является выработка бактериями способности выживать и размножаться несмотря на присутствие антибиотиков, без употребления которых ряд опасных заболеваний может окончиться трагически для человека, подчеркнули специалисты Воронежского государственного университета (ВГУ).
Ученые университета разработали высокочувствительный датчик, реагирующий на тетрациклины в молоке. Он построен на использовании люминесцентных свойств квантовых точек сульфида серебра, определяемых свойствами нанокристаллов, пассивированных специальными органическими лигандами. Они могут превращать падающий синий свет (длина волны 462 нм) в излучение ближнего инфракрасного диапазона (до 700—900 нм). По словам ученых, 0,3 миллиграмма тетрациклина на литр молока будут вызывать тушение света на длине волны 725 нм.
"Такая чувствительность сенсора сопоставима с коммерческими аналогами иностранного производства и позволяет достоверно установить действительно опасные для здоровья человека концентрации антибиотиков тетрациклинового ряда в молоке", — рассказала доцент кафедры Оптики и спектроскопии ВГУ Тамара Кондратенко.
© Фото : Воронежский государственный университет/Тамара Кондратенко Люминесцирующий элемент сенсора.
Синтезировать наночастицы для сенсора очень просто, весь процесс занимает около трех часов и не требует использования сложного оборудования. Это позволит легко масштабировать технологию и внедрить ее на производства, приводятся в сообщении РНФ слова ученой.
По ее мнению, простота технической реализации, малый размер и высокая чувствительность люминесценции сенсора к антибиотикам с тетрациклиновым фрагментом позволяют создать переносную систему для определения их малых концентраций.
В дальнейшем исследователи кафедры оптики и спектроскопии ВГУ планируют создать сенсор, чувствительный к следовым концентрациям антибиотиков тетрациклинового ряда. Результаты исследования опубликованы в Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала