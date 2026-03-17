Воронежские ученые нашли способ выявлять "лишние" антибиотики в молоке

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новый компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке создали специалисты Новый компактный сенсор для определения антибиотиков в молоке создали специалисты ВГУ . Он позволяет выявлять молочные продукты с повышенной концентрацией тетрациклиновых препаратов, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ.

Антибиотики тетрациклиновой группы применяются для лечения некоторых бактериальных инфекций как у людей, так и у животных, в том числе у дойного скота. Эти препараты усваиваются организмом коров и коз и могут попасть в их молоко, рассказали в Российском научном фонде (РНФ).

При бесконтрольном попадании антибиотиков из пищевых продуктов в организм человека могут возникнуть не только проблемы с микрофлорой кишечника или аллергия. Серьезной опасностью, ставшей в настоящее время вызовом современной медицине, является выработка бактериями способности выживать и размножаться несмотря на присутствие антибиотиков, без употребления которых ряд опасных заболеваний может окончиться трагически для человека, подчеркнули специалисты Воронежского государственного университета (ВГУ).

Ученые университета разработали высокочувствительный датчик, реагирующий на тетрациклины в молоке. Он построен на использовании люминесцентных свойств квантовых точек сульфида серебра, определяемых свойствами нанокристаллов, пассивированных специальными органическими лигандами. Они могут превращать падающий синий свет (длина волны 462 нм) в излучение ближнего инфракрасного диапазона (до 700—900 нм). По словам ученых, 0,3 миллиграмма тетрациклина на литр молока будут вызывать тушение света на длине волны 725 нм.

"Такая чувствительность сенсора сопоставима с коммерческими аналогами иностранного производства и позволяет достоверно установить действительно опасные для здоровья человека концентрации антибиотиков тетрациклинового ряда в молоке", — рассказала доцент кафедры Оптики и спектроскопии ВГУ Тамара Кондратенко.

Люминесцирующий элемент сенсора. © Фото : Воронежский государственный университет/Тамара Кондратенко
Руководитель проекта, кандидат физико-математических наук, доцент Тамара Кондратенко © Фото : Воронежский государственный университет/Тамара Кондратенко

Синтезировать наночастицы для сенсора очень просто, весь процесс занимает около трех часов и не требует использования сложного оборудования. Это позволит легко масштабировать технологию и внедрить ее на производства, приводятся в сообщении РНФ слова ученой.

По ее мнению, простота технической реализации, малый размер и высокая чувствительность люминесценции сенсора к антибиотикам с тетрациклиновым фрагментом позволяют создать переносную систему для определения их малых концентраций.

В дальнейшем исследователи кафедры оптики и спектроскопии ВГУ планируют создать сенсор, чувствительный к следовым концентрациям антибиотиков тетрациклинового ряда. Результаты исследования опубликованы в Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy.