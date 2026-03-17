07:00 17.03.2026 (обновлено: 11:08 17.03.2026)
Российские ученые создали "шеф-повара" для арктических строек
В СПбПУ создали программу подбора материалов для строительства в Арктике

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомСтроительство в Арктике
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Новую компьютерную программу для подбора морозоустойчивых строительных материалов создали ученые СПбПУ. Алгоритм подбирает наиболее долговечные составы для конструирования оборудования и строительства зданий, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета.
Некоторые территории предъявляют особые требования к материалам для строительства, например арктический регион. То, что отлично работает в средней полосе, на Крайнем Севере может выйти из строя за считанные дни, рассказал директор Высшей школы бизнес-инжиниринга Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) Игорь Ильин.
В то же время существуют десятки тысяч материалов, каждый из которых обладает каким-либо преимуществом, например, материалы для замков должны обладать коррозионной стойкостью, а составы для изготовления сверл — высокой твердостью. Вместе с тем одна повышенная характеристика чаще всего означает, что остальные параметры материала будут среднего уровня или ниже него, рассказали в университете.
Ученые университета создали компьютерную программу, которая позволит подбирать наиболее подходящие морозостойкие материалы для арктического оборудования. По их словам, алгоритм — не справочник, а интеллектуальная надстройка, которая позволяет фиксировать, для каких конкретных деталей и узлов рекомендуется тот или иной материал в условиях Арктики.
"Принцип работы программы можно сравнить с работой опытного эксперта-материаловеда, который не просто хранит в памяти характеристики множества полимеров, но и точно знает, какой из них оптимально подойдет для конкретной задачи в условиях экстремального холода. Система анализирует требования к детали и предлагает решение, обеспечивающее максимальную надежность и долговечность изделия", — объяснила ассистент Высшей школы бизнес-инжиниринга Института промышленного менеджмента, экономики и СПбПУ Нина Трифонова.
Основное внимание в алгоритме уделено полимерным материалам, добавила специалист. С помощью "умной кулинарной книги" ученым СПбПУ удалось перевести сложные физико-химические свойства полимеров на язык, понятный инженеру-конструктору.
"Допустим, на арктической нефтегазовой платформе выходит из строя пластиковая заглушка. В обычной ситуации ждать новую деталь, материал для которой разрабатывают химики, пришлось бы неделями. С нашей программой инженер на месте сможет заглянуть в базу, мгновенно подобрать правильный состав полимера и напечатать деталь на 3D-принтере тут же, на платформе. Это сокращает время ремонта в разы", — пояснила ученый.
В будущем ученые планируют заложить в программу "образы" — цифровые двойники — материалов, чтобы программа подбора материала могла прогнозировать, как конкретная деталь поведет себя в процессе длительной эксплуатации.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10190.
 
