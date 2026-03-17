В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россияне, которые прибегли к процедуре банкротства, в течение пяти лет не могут брать кредиты и займы без указания на данный факт, также для них есть ограничения и по занимаемым должностям, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"Причина банкротства, как правило, в 90% случаях одна - физическое лицо оформило несколько ссуд, возникли финансовые трудности, и клиент не справился с платёжной нагрузкой и не смог решить свои финансовые проблемы в перспективе одного-двух лет", - рассказали там.

При этом в ассоциации отметили, что возможность списать долги есть, но она имеет последствия, которые бывают критичными для должника.

"Банкротство - это вынужденная мера, которая несёт за собой определённые последствия. В течение пяти лет признанный банкротом гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства", - сообщили в НАПКА.

В течение пяти лет, если банкротство было инициировано самим должником через суд, или 10 лет, если банкротство проводилось по упрощенной процедуре через МФЦ, признанный банкротом гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.

"Уже сейчас для многих кредиторов статус банкрота в прошлом - это уже "черная" метка, так как нет гарантий, что клиент не решит повторно прибегнуть к подобной процедуре", - добавили в ассоциации.

При этом там напомнили, что процедура банкротства - это важный социальный инструмент для всей финансовой системы, однако нельзя забывать, что он направлен на помощь тем, кто действительно попал в сложную ситуацию и не может погасить финансовые обязательства самостоятельно.