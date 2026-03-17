В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян - РИА Новости, 17.03.2026
03:09 17.03.2026
В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян
В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян - РИА Новости, 17.03.2026
В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян
Россияне, которые прибегли к процедуре банкротства, в течение пяти лет не могут брать кредиты и займы без указания на данный факт, также для них есть... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T03:09:00+03:00
2026-03-17T03:09:00+03:00
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20260209/kredit-2073096527.html
https://ria.ru/20260306/kollektory-2078903623.html
https://ria.ru/20260314/dolg-2080605709.html
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), россия, общество
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Россия, Общество
В НАПКА рассказали о последствиях банкротства для россиян

РИА Новости: банкроты могут брать кредиты с ограничениями

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россияне, которые прибегли к процедуре банкротства, в течение пяти лет не могут брать кредиты и займы без указания на данный факт, также для них есть ограничения и по занимаемым должностям, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"Причина банкротства, как правило, в 90% случаях одна - физическое лицо оформило несколько ссуд, возникли финансовые трудности, и клиент не справился с платёжной нагрузкой и не смог решить свои финансовые проблемы в перспективе одного-двух лет", - рассказали там.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Коллекторы рассказали о золотых правилах для берущих кредит
9 февраля, 03:35
При этом в ассоциации отметили, что возможность списать долги есть, но она имеет последствия, которые бывают критичными для должника.
"Банкротство - это вынужденная мера, которая несёт за собой определённые последствия. В течение пяти лет признанный банкротом гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства", - сообщили в НАПКА.
В течение пяти лет, если банкротство было инициировано самим должником через суд, или 10 лет, если банкротство проводилось по упрощенной процедуре через МФЦ, признанный банкротом гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.
"Уже сейчас для многих кредиторов статус банкрота в прошлом - это уже "черная" метка, так как нет гарантий, что клиент не решит повторно прибегнуть к подобной процедуре", - добавили в ассоциации.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В НАПКА рассказали об экологичном взыскании непогашенных долгов россиян
6 марта, 05:14
При этом там напомнили, что процедура банкротства - это важный социальный инструмент для всей финансовой системы, однако нельзя забывать, что он направлен на помощь тем, кто действительно попал в сложную ситуацию и не может погасить финансовые обязательства самостоятельно.
"К сожалению, в последние несколько лет мы наблюдали поступательный рост банкротств среди россиян. ... это негативный факт, так как около трети из них можно было бы избежать", - заключили в пресс-службе.
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
В НАПКА разъяснили, что делать при продаже долга коллекторам
14 марта, 02:30
 
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)РоссияОбщество
 
 
