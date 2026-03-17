ФНС начала сообщать россиянам о не требующих деклараций налоговых вычетах

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские налогоплательщики начали получать письма от Федеральной налоговой службы о положенных им в упрощенном порядке налоговых вычетах за участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), убедился корреспондент РИА Новости.

В сообщении, которое появилось в личном кабинете налогоплательщика, ФНС сообщает о получении сведений "для предоставления налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан в упрощённом порядке за 2025 год, не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов".

Эти сведения в налоговую службу передают негосударственные пенсионные фонды.

"По результатам рассмотрения сведений налоговый орган направит вам на позднее 06.04.2026 предзаполненное заявления для его акцептования либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощённом порядке с указанием соответствующих причин", - говорится в письме.

ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Участники программы могут делать добровольные взносы в выбранный НПФ или управляющую компанию и получать софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет.

Предельный размер такого вычета – 400 тысяч рублей в год, то есть, уплачивая налоги НДФЛ по ставке 13% налогоплательщик может вернуть себе до 52 тысяч рублей.