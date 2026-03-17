ФНС начала сообщать россиянам о не требующих деклараций налоговых вычетах
ФНС начала сообщать россиянам о не требующих деклараций налоговых вычетах - РИА Новости, 17.03.2026
ФНС начала сообщать россиянам о не требующих деклараций налоговых вычетах
Российские налогоплательщики начали получать письма от Федеральной налоговой службы о положенных им в упрощенном порядке налоговых вычетах за участие в... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T04:15:00+03:00
2026-03-17T04:15:00+03:00
2026-03-17T04:15:00+03:00
экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
ФНС начала сообщать россиянам о не требующих деклараций налоговых вычетах
РИА Новости: ФНС начала сообщать россиянам о налоговом вычете за ПДС
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские налогоплательщики начали получать письма от Федеральной налоговой службы о положенных им в упрощенном порядке налоговых вычетах за участие в программе долгосрочных сбережений (ПДС), убедился корреспондент РИА Новости.
В сообщении, которое появилось в личном кабинете налогоплательщика, ФНС
сообщает о получении сведений "для предоставления налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан в упрощённом порядке за 2025 год, не требующем подачи налоговой декларации и подтверждающих документов".
Эти сведения в налоговую службу передают негосударственные пенсионные фонды.
"По результатам рассмотрения сведений налоговый орган направит вам на позднее 06.04.2026 предзаполненное заявления для его акцептования либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощённом порядке с указанием соответствующих причин", - говорится в письме.
ПДС - это сберегательный инструмент, который начал действовать в России
с 1 января 2024 года. Участники программы могут делать добровольные взносы в выбранный НПФ или управляющую компанию и получать софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год и налоговый вычет.
Предельный размер такого вычета – 400 тысяч рублей в год, то есть, уплачивая налоги НДФЛ по ставке 13% налогоплательщик может вернуть себе до 52 тысяч рублей.
Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, накопления можно передавать по наследству.