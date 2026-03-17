В Госдуме оценили влияние прямого авиасообщения с Мьянмой на турпоток

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запуск прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой может увеличить туристический поток в несколько раз, считает зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Ранее в российском посольстве в Мьянме сообщили, что РФ и Мьянма в ближайшее время подпишут новое соглашение о воздушном сообщении, документ находится на финальной стадии подготовки.

По словам Кривоносова , ежегодно Мьянму посещают лишь несколько тысяч россиян — например, около трех тысяч российских туристов в 2023 году, при общем иностранном турпотоке более одного миллиона человек. Однако, как подчеркнул депутат, интерес к стране постепенно растет: в 2025 году число российских туристов увеличилось примерно на 9-10%, что свидетельствует о постепенном формировании спроса.

"Запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мьянмой может существенно изменить ситуацию. Практика показывает, что появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз", - сказал Кривоносов в беседе с интернет-изданием "Газета.ru"

"Поэтому в течение первого года после запуска таких рейсов можно ожидать рост российского турпотока как минимум до 8-10 тысяч человек, а при активной работе туроператоров — и выше. При этом важно учитывать и экономику авиаперевозок: для устойчивой работы маршрута принципиальное значение имеет заполняемость рейсов", - добавил депутат.