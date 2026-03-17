https://ria.ru/20260317/myanma-2081211623.html
В Госдуме оценили влияние прямого авиасообщения с Мьянмой на турпоток
Запуск прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой может увеличить туристический поток в несколько раз, считает зампред комитета Госдумы по туризму и развитию
2026-03-17T13:35:00+03:00
туризм
мьянма
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_0:0:2288:1288_1920x0_80_0_0_99aa2786f5778ed27cbe00a542d132ad.jpg
https://ria.ru/20260307/mid-2079259494.html
https://ria.ru/20260210/posol-2073355719.html
мьянма
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90992/15/909921527_261:0:2288:1520_1920x0_80_0_0_dd904847c36a04cae74ca9a28f6e8167.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кривоносов: авиасообщение между РФ и Мьянмой может увеличить турпоток в разы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запуск прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой может увеличить туристический поток в несколько раз, считает зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
Ранее в российском посольстве в Мьянме
сообщили, что РФ и Мьянма в ближайшее время подпишут новое соглашение о воздушном сообщении, документ находится на финальной стадии подготовки.
По словам Кривоносова
, ежегодно Мьянму посещают лишь несколько тысяч россиян — например, около трех тысяч российских туристов в 2023 году, при общем иностранном турпотоке более одного миллиона человек. Однако, как подчеркнул депутат, интерес к стране постепенно растет: в 2025 году число российских туристов увеличилось примерно на 9-10%, что свидетельствует о постепенном формировании спроса.
"Запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мьянмой может существенно изменить ситуацию. Практика показывает, что появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз", - сказал Кривоносов в беседе с интернет-изданием "Газета.ru"
.
"Поэтому в течение первого года после запуска таких рейсов можно ожидать рост российского турпотока как минимум до 8-10 тысяч человек, а при активной работе туроператоров — и выше. При этом важно учитывать и экономику авиаперевозок: для устойчивой работы маршрута принципиальное значение имеет заполняемость рейсов", - добавил депутат.
По его мнению, если пассажиропоток будет недостаточным, авиакомпании будут нести убытки, и регулярность полетов может оказаться под вопросом. Поэтому, как заявил парламентарий, запуск прямого авиасообщения должен сопровождаться активным продвижением направления, формированием туристических программ и развитием сотрудничества между туроператорами.