13:35 17.03.2026 (обновлено: 13:37 17.03.2026)
В Госдуме оценили влияние прямого авиасообщения с Мьянмой на турпоток
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Запуск прямого авиасообщения между Россией и Мьянмой может увеличить туристический поток в несколько раз, считает зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.
Ранее в российском посольстве в Мьянме сообщили, что РФ и Мьянма в ближайшее время подпишут новое соглашение о воздушном сообщении, документ находится на финальной стадии подготовки.
В МИД ответили на вопрос о переносе посольства России в Мьянме
По словам Кривоносова, ежегодно Мьянму посещают лишь несколько тысяч россиян — например, около трех тысяч российских туристов в 2023 году, при общем иностранном турпотоке более одного миллиона человек. Однако, как подчеркнул депутат, интерес к стране постепенно растет: в 2025 году число российских туристов увеличилось примерно на 9-10%, что свидетельствует о постепенном формировании спроса.
"Запуск прямого авиасообщения между Москвой и Мьянмой может существенно изменить ситуацию. Практика показывает, что появление прямых рейсов и упрощение визового режима способны увеличить турпоток в несколько раз", - сказал Кривоносов в беседе с интернет-изданием "Газета.ru".
"Поэтому в течение первого года после запуска таких рейсов можно ожидать рост российского турпотока как минимум до 8-10 тысяч человек, а при активной работе туроператоров — и выше. При этом важно учитывать и экономику авиаперевозок: для устойчивой работы маршрута принципиальное значение имеет заполняемость рейсов", - добавил депутат.
По его мнению, если пассажиропоток будет недостаточным, авиакомпании будут нести убытки, и регулярность полетов может оказаться под вопросом. Поэтому, как заявил парламентарий, запуск прямого авиасообщения должен сопровождаться активным продвижением направления, формированием туристических программ и развитием сотрудничества между туроператорами.
Подвижек к восстановлению прямого авиасообщения с США нет, заявил Дарчиев
