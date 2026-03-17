Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного Курской области

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель КНДР Ким Чен Ын посетил стройку музея, посвященного операции по освобождению Курской области, и принял участие в руководстве процессом, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 16 марта руководил на месте строительством Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции... Ким Чен Ын отметил, что Мемориальный музей боевых подвигов будет построен по случаю первой годовщины освобождения Курской области", - говорится в публикации.
Указывается, что Ким Чен Ына сопровождали представители руководства Трудовой Партии Кореи и генералитет армии.
ЦТАК отмечает, что строительство музея завершено на 93%. Также подчеркивается, что Ким Чен Ын в ходе осмотра внес предложения по исправлению отдельных элементов внутренней части музея.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.