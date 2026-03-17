Рейтинг@Mail.ru
Более 150 запорных устройств заменили в Москве в 2025 году - РИА Новости, 18.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:40 17.03.2026 (обновлено: 16:47 18.03.2026)
https://ria.ru/20260317/moskva-2081482005.html
Более 150 запорных устройств заменили в Москве в 2025 году
Более 150 запорных устройств заменили в Москве в 2025 году - РИА Новости, 18.03.2026
Более 150 запорных устройств заменили в Москве в 2025 году
Более 150 запорных устройств на газопроводах заменили в 2025 году в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 18.03.2026
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосгаз
https://ria.ru/20260316/tsaritsyno-2081006349.html
https://realty.ria.ru/20260318/vesna-2081219238.html
москва
РИА Новости
москва, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосгаз
Более 150 запорных устройств заменили в Москве в 2025 году

В Москве заменили 153 запорных устройства на газопроводах в 2025 году

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник Мосгаза
Сотрудник Мосгаза - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сотрудник Мосгаза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 150 запорных устройств на газопроводах заменили в 2025 году в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В Москве продолжается плановая модернизация запорных устройств на газопроводах. Только в 2025 году специалисты АО "Мосгаз" заменили 153 запорных устройства", - говорится в сообщении.
Предупреждающая табличка рядом с трубой газопровода - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
На газопроводе в Царицыно установят современные запорные устройства
16 марта, 14:38
Отмечается, что запорная арматура - ключевой элемент безопасности газораспределительной сети. Она позволяет быстро изолировать участки газопровода для ремонта, обслуживания или реконструкции без остановки всей системы.
"Новые устройства оснащены электроприводами, что дает возможность дистанционно управлять ими из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Благодаря такой автоматизации ускоряется реагирование в нештатных ситуациях, удается оперативно локализовать возможные аварии и снизить риски для потребителей. В итоге инфраструктура становится более надежной, технологичной и устойчивой к внешним факторам", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что значительная часть работ выполнена в Троицком и Новомосковском административных округах, где активно развиваются новые жилые кварталы и социальные объекты.
"Здесь специалисты обновили 50 устройств. Все установленные запорные устройства - полностью российского производства, сертифицированы и рассчитаны на срок службы более 40 лет. Они подходят для газопроводов разного давления (от низкого до высокого) с диаметром труб от 50 до 700 миллиметров", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что при планировании реконструкции учитываются особенности районов, плотность застройки и параметры трубопроводов. Благодаря этому удалось провести работы без отключения жителей от газоснабжения.
"В процессе монтажа тщательно проверяли сварные соединения, герметичность, антикоррозийную защиту и все крепления. Качество сварных соединений контролировала мобильная лаборатория газового хозяйства Москвы, а за ходом установки непрерывно следила диспетчерская служба", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что АО "Мосгаз" ежегодно проводит комплексное обслуживание всей запорной арматуры столицы. Специалисты проверяют приводы и резьбовые соединения, оценивают состояние металлоконструкций и защитных покрытий, при необходимости выполняют наладку, смазку и замену элементов.
"За счет цифровых технологий и современных систем диагностики удается заранее выявлять и устранять потенциальные неисправности. Обновленная запорная арматура повышает безопасность и надежность газоснабжения, помогает сети справляться с растущими нагрузками и обеспечивает ее стабильную работу в условиях активного развития мегаполиса", - говорится в сообщении.
Быстроходный катер Сетунь на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Время перемен: какие коммунальные работы проводятся в Москве только весной
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала