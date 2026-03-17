Более 150 запорных устройств заменили в Москве в 2025 году

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Более 150 запорных устройств на газопроводах заменили в 2025 году в столице, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве продолжается плановая модернизация запорных устройств на газопроводах. Только в 2025 году специалисты АО "Мосгаз" заменили 153 запорных устройства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запорная арматура - ключевой элемент безопасности газораспределительной сети. Она позволяет быстро изолировать участки газопровода для ремонта, обслуживания или реконструкции без остановки всей системы.

"Новые устройства оснащены электроприводами, что дает возможность дистанционно управлять ими из центральной диспетчерской АО "Мосгаз". Благодаря такой автоматизации ускоряется реагирование в нештатных ситуациях, удается оперативно локализовать возможные аварии и снизить риски для потребителей. В итоге инфраструктура становится более надежной, технологичной и устойчивой к внешним факторам", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что значительная часть работ выполнена в Троицком и Новомосковском административных округах, где активно развиваются новые жилые кварталы и социальные объекты.

"Здесь специалисты обновили 50 устройств. Все установленные запорные устройства - полностью российского производства, сертифицированы и рассчитаны на срок службы более 40 лет. Они подходят для газопроводов разного давления (от низкого до высокого) с диаметром труб от 50 до 700 миллиметров", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что при планировании реконструкции учитываются особенности районов, плотность застройки и параметры трубопроводов. Благодаря этому удалось провести работы без отключения жителей от газоснабжения.

"В процессе монтажа тщательно проверяли сварные соединения, герметичность, антикоррозийную защиту и все крепления. Качество сварных соединений контролировала мобильная лаборатория газового хозяйства Москвы, а за ходом установки непрерывно следила диспетчерская служба", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что АО "Мосгаз" ежегодно проводит комплексное обслуживание всей запорной арматуры столицы. Специалисты проверяют приводы и резьбовые соединения, оценивают состояние металлоконструкций и защитных покрытий, при необходимости выполняют наладку, смазку и замену элементов.