Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 17.03.2026 (обновлено: 17:20 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/moskva-2081264543.html
В Москву вернулись первые жаворонки
2026-03-17T17:19:00+03:00
2026-03-17T17:20:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081263592_0:0:2351:1322_1920x0_80_0_0_89ff065a2ebfb7a4624f8a4347a19287.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Москву вернулись первые жаворонки

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЧибис
Чибис - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Чибис
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первые жаворонки и чибисы вернулись в столицу, их можно наблюдать на Москве-реке, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник МГУ, кандидат биологических наук Павел Квартальнов.
«
"По Москве-реке, например, они (чибисы - ред.) уже встречаются, просто мне их пока не удалось наблюдать. Жаворонки уже должны появляться, они одни из первых прилетают. Другое дело, что первые жаворонки, они держатся в основном по рекам, по Москве-реке", - сказал Квартальнов.
Большая синица - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Орнитолог рассказала о брачных демонстрациях птиц в Подмосковье
6 марта, 08:21
Ученый добавил, что после появления проталин на полях москвичи смогут услышать пение жаворонков.
«
Подмосковье, скорее всего, пение (жаворонков - ред.) начнется уже ближе будет к концу марта, к началу апреля, тогда журчащие пения можно будет услышать над полями. С чибисами - они где-то молчаливо держатся, кормятся, а ближе к концу марта, к началу апреля уже станут летать и кричать над полями, своими участками гнездовыми, и тоже уже будут хорошо заметными", - отметил он.
Ранее ученый рассказал РИА Новости, что скворцы уже прилетели в Москву, их пение уже можно услышать в столице.
Снегирь сидит на ветке рябины в Плесе - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Биолог развеял миф о птичьем пьянстве
14 марта, 07:37
 
Московская область (Подмосковье)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала