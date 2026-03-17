Нет половодью: в Москве провели учения в преддверии весеннего паводка

В Москве прошли масштабные учения по безаварийному пропуску паводка и предотвращению природных пожаров. Их участники отработали на практике организацию спасения и эвакуации людей, оказание первой медицинской помощи пострадавшим, проведение мероприятий по защите населенных пунктов и восстановлению поврежденной инфраструктуры.

В общей сложности были задействованы более трех тысяч человек Сводной мобильной группировки Москвы, созданной по решению мэра, и примерно 500 единиц современной техники, в том числе пожарные и санитарные вертолеты, беспилотные летательные аппараты, снегоболотоходы, автомобили для тушения пожаров на базе крупной гусеничной техники.