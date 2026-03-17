В Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Девушка по указанию телефонных мошенников, думая, что она "внештатный сотрудник правоохранительных органов", пыталась убить пенсионерку в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, девушка длительное время находилась под влиянием телефонных мошенников, убедивших ее, что она внештатный сотрудник правоохранительных органов по изобличению иноагентов.

"Четырнадцатого марта кураторы дали ей задание ликвидировать местную жительницу, которая якобы является иноагентом. Вооружившись перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, девушка пришла ко входной двери квартиры на улице Академика Анохина и позвонила в звонок. Впоследствии дверь квартиры открыла хозяйка 1967 года рождения, а подозреваемая в этот момент распылила в ее сторону перцовый баллончик и замахнулась молотком. Родственники потерпевшей обезвредили нападавшую и не дали ей скрыться", - рассказали в СК