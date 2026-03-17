В Москве оказались побиты три вековых температурных рекорда

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три вековых рекорда максимальной температуры воздуха за сутки побиты в Москве, сообщается в Telegram-канале географического факультета МГУ.

"В Москве побиты вековые рекорды температуры воздуха. В последние дни в Москве и Московском регионе установилась аномально теплая погода. Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 марта температура впервые за последние 148 лет достигла 13,6 градуса, на следующий день 13 марта поднялась до 15,1 градуса, а 15 марта – до 11,5 градуса. Прежние рекорды максимальной температуры для этих дней составляли соответственно 11,1 градуса, 12,1 градуса и 9,7 градуса.

"Таким образом, 13 марта максимальная температура превысила прежнее рекордное значение 1997 года на целых три градуса, что бывает редко. В эти же три дня, а также 16 марта наблюдалась и рекордно высокая среднесуточная температура воздуха – вплоть до 9,2 градуса 13 марта. Еще один день – 14 марта – был отмечен повторением векового рекорда максимальной температуры, установленного в прошлом году: 13,5 градуса", - уточняется в сообщении.

Более того, резкое потепление привело к ускоренному таянию снежного покрова: за последнюю неделю его высота в Москве по данным Метеорологической обсерватории МГУ уменьшилась на целых 30 сантиметров: с 59 до 29. Однако к концу зимы она была настолько огромной, что окончательный сход снежного покрова еще впереди.

"Причина необычно теплой погоды и рекордно высокой максимальной температуры – нахождение Москвы на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью. Следствием этого стало вхождение с юго-восточными потоками в столицу очень теплого континентального тропического воздуха из Средней Азии и Ирана"

– рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, чьи слова приводятся в сообщении.