16:03 17.03.2026
В Москве оказались побиты три вековых температурных рекорда
Три вековых рекорда максимальной температуры воздуха за сутки побиты в Москве, сообщается в Telegram-канале географического факультета МГУ. РИА Новости, 17.03.2026
Центр Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Три вековых рекорда максимальной температуры воздуха за сутки побиты в Москве, сообщается в Telegram-канале географического факультета МГУ.
Москве побиты вековые рекорды температуры воздуха. В последние дни в Москве и Московском регионе установилась аномально теплая погода. Начиная с 12 марта, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, пали три вековых рекорда максимальной за сутки температуры воздуха в Москве для отдельных дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 марта температура впервые за последние 148 лет достигла 13,6 градуса, на следующий день 13 марта поднялась до 15,1 градуса, а 15 марта – до 11,5 градуса. Прежние рекорды максимальной температуры для этих дней составляли соответственно 11,1 градуса, 12,1 градуса и 9,7 градуса.
"Таким образом, 13 марта максимальная температура превысила прежнее рекордное значение 1997 года на целых три градуса, что бывает редко. В эти же три дня, а также 16 марта наблюдалась и рекордно высокая среднесуточная температура воздуха – вплоть до 9,2 градуса 13 марта. Еще один день – 14 марта – был отмечен повторением векового рекорда максимальной температуры, установленного в прошлом году: 13,5 градуса", - уточняется в сообщении.
Более того, резкое потепление привело к ускоренному таянию снежного покрова: за последнюю неделю его высота в Москве по данным Метеорологической обсерватории МГУ уменьшилась на целых 30 сантиметров: с 59 до 29. Однако к концу зимы она была настолько огромной, что окончательный сход снежного покрова еще впереди.
"Причина необычно теплой погоды и рекордно высокой максимальной температуры – нахождение Москвы на западной периферии обширного антициклона с центром над Южной Сибирью. Следствием этого стало вхождение с юго-восточными потоками в столицу очень теплого континентального тропического воздуха из Средней Азии и Ирана"
– рассказал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, чьи слова приводятся в сообщении.
Ученый отметил, что с другой стороны, ярко выраженные антициклональные условия привели к почти ясной погоде, начиная с утра 12 марта, что усилило потепление. Но абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха для марта в целом (19,5 градуса) пока устоял.
