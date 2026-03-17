Рейтинг@Mail.ru
Два нежилых помещения выставили на аукцион на западе Москвы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/moskva-2081243775.html
Два нежилых помещения выставили на аукцион на западе Москвы
На открытые аукционы выставлены нежилые помещения площадью 64,7 и 183,8 квадратных метра в районе Проспект Вернадского
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081241616_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_ac62f6c84f3d2f069351f74af6069947.jpg
https://ria.ru/20260313/khamovniki-2080496523.html
https://ria.ru/20260312/zamoskvoreche-2080150890.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081241616_0:0:1979:1484_1920x0_80_0_0_41fe14fc8ca07bba2c7bee63db1b5f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва
Два коммерческих помещения продадут на западе столицы с аукциона

© Фото : Пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике
© Фото : Пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На открытые аукционы выставлены нежилые помещения площадью 64,7 и 183,8 квадратных метра в районе Проспект Вернадского, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
"В районе Проспект Вернадского на городские торги выставлены коммерческие помещения свободного назначения площадью 64,7 и 183,8 квадратных метра. Помещение на улице Удальцова расположено рядом с парком имени 50-летия Октября, вблизи станции метро “Проспект Вернадского”. Здесь можно открыть аптеку, пункт выдачи заказов или фитнес-студию", - сказал Пуртов, его слова привела пресс-служба ДКП.
Он добавил, что второй объект находится рядом с высшим учебным заведением и подходит для открытия канцелярского магазина, кофейни с зонами для учебы, коворкинга, типографии и других видов бизнеса.
Помещения находятся по адресам: улица Удальцова, дом 71, корпус 2 и проспект Вернадского, дом 54. Объекты расположены на первых этажах и имеют отдельные входы. К ним подведены основные инженерные коммуникации.
Продавцом недвижимости выступает подведомственное столичному департаменту городского имущества казенное предприятие "Управление гражданского строительства".
Заявки на участие в торгах можно будет подать до 23 марта и 6 апреля. Аукционы пройдут 31 марта и 14 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала