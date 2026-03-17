© Фото : Пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике Два нежилых помещения выставили на аукцион на западе Москвы

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. На открытые аукционы выставлены нежилые помещения площадью 64,7 и 183,8 квадратных метра в районе Проспект Вернадского, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

"В районе Проспект Вернадского на городские торги выставлены коммерческие помещения свободного назначения площадью 64,7 и 183,8 квадратных метра. Помещение на улице Удальцова расположено рядом с парком имени 50-летия Октября, вблизи станции метро “Проспект Вернадского”. Здесь можно открыть аптеку, пункт выдачи заказов или фитнес-студию", - сказал Пуртов, его слова привела пресс-служба ДКП.

Он добавил, что второй объект находится рядом с высшим учебным заведением и подходит для открытия канцелярского магазина, кофейни с зонами для учебы, коворкинга, типографии и других видов бизнеса.

Помещения находятся по адресам: улица Удальцова, дом 71, корпус 2 и проспект Вернадского, дом 54. Объекты расположены на первых этажах и имеют отдельные входы. К ним подведены основные инженерные коммуникации.

Продавцом недвижимости выступает подведомственное столичному департаменту городского имущества казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Заявки на участие в торгах можно будет подать до 23 марта и 6 апреля. Аукционы пройдут 31 марта и 14 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

