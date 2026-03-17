12:12 17.03.2026 (обновлено: 13:12 17.03.2026)
В Москве мошенники обманули девушку на 106 миллионов рублей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мошенники обманули 19-летнюю девушку на 106 миллионов рублей в Москве, задержаны четверо пособников аферистов, сообщили в МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в полицию обратилась 19-летняя москвичка, которая рассказала, что некоторое время назад ей позвонили неизвестные и, представившись работниками различных организаций, сначала выманили у неё код из смс, а затем заявили, что якобы от её имени финансируется противоправная деятельность, после чего под угрозой привлечения к ответственности убедили в необходимости декларирования всего имущества в квартире.
Узнав о двух сейфах с деньгами и драгоценностями, принадлежащих родителям девушки, мошенники потребовали открыть их и забрать оттуда наличные и имущество. Однако девушка не знала паролей, поэтому аферисты убедили её впустить в квартиру их "представителей".
"Трое прибывших незнакомцев с помощью специнструмента вскрыли металлические ящики, забрали хранившиеся там деньги, ювелирные изделия и несколько дорогостоящих часов, после чего скрылись. Общая стоимость похищенного имущества составила 106 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Столичные полицейские вычислили и задержали троих мужчин и одну девушку в возрасте от 21 до 28 лет, подозреваемых в пособничестве дистанционным аферистам.
Установлено, что один из задержанных с двумя на данный момент неустановленными сообщниками вскрыли сейфы и передали их содержимое задержанной девушке, которая в свою очередь отдала наличность и украшения двум другим пойманным сообщникам, исполнявшим роли курьеров.
"Один из них успел конвертировать деньги в криптовалюту и отправить их кураторам, а второй должен был реализовать ювелирные изделия и часы, но сделать этого не смог, так как был задержан полицейскими. Похищенное имущество общей стоимостью 51 миллион рублей у него изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законным владельцам", - отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Все подозреваемые заключены под стражу.
"В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление соучастников задержанных, а также выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности", - заключили в МВД РФ.
