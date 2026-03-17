В МВД рассказали о мошенничестве с Telegram-ботами - РИА Новости, 17.03.2026
14:36 17.03.2026 (обновлено: 14:37 17.03.2026)
В МВД рассказали о мошенничестве с Telegram-ботами
В МВД рассказали о мошенничестве с Telegram-ботами
Мошенники через модифицированные клиенты Telegram-ботов просят жертв ввести чужой Apple ID на телефоне якобы для использования мессенджера без замедления, после РИА Новости, 17.03.2026
В МВД рассказали о мошенничестве с Telegram-ботами

МВД: мошенники через клиенты Telegram-ботов просят жертв ввести чужой Apple ID

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мошенники через модифицированные клиенты Telegram-ботов просят жертв ввести чужой Apple ID на телефоне якобы для использования мессенджера без замедления, после чего блокируют гаджет и требуют выкуп, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эта атака активно реализуется через модифицированные клиенты Telegram-ботов. Мошенники предлагают: использование мессенджера без замедления, возможность "ставить анонимный номер", "просматривать удалённые переписки и закрытые каналы", "бесплатную Premium-версию", - говорится в сообщении.
В Кремле прокомментировали разъяснения Роскомнадзора по ситуации с Telegram
Вчера, 13:11
Правоохранители отмечают, что как только пользователь вводит чужие данные Apple ID на своём iPhone или iPad, то преступники мгновенно включают функцию "Найти iPhone", переводят гаджет в режим "Потерян" и блокируют его, после чего на экране появляется сообщение с требованием выкупа.
Кроме того, в МВД подчеркнули, что разблокировка возможна только через обращение в официальную поддержку Apple, для которой необходимы чек о покупке устройства и оригинальная упаковка с серийным номером, а также заявление в полицию по факту мошенничества.
"Любые другие предложения по разблокировке "айфонов" за деньги – мошенничество", - заключили в ведомстве.
Россиянам объяснили, зачем мошенники взламывают аккаунты в соцсетях
23 декабря 2025, 09:15
 
