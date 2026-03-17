В МВД рассказали о мошенничестве с Telegram-ботами
Мошенники через модифицированные клиенты Telegram-ботов просят жертв ввести чужой Apple ID на телефоне якобы для использования мессенджера без замедления, после РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T14:36:00+03:00
МВД: мошенники через клиенты Telegram-ботов просят жертв ввести чужой Apple ID
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мошенники через модифицированные клиенты Telegram-ботов просят жертв ввести чужой Apple ID на телефоне якобы для использования мессенджера без замедления, после чего блокируют гаджет и требуют выкуп, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Эта атака активно реализуется через модифицированные клиенты Telegram-ботов. Мошенники предлагают: использование мессенджера без замедления, возможность "ставить анонимный номер", "просматривать удалённые переписки и закрытые каналы", "бесплатную Premium-версию", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что как только пользователь вводит чужие данные Apple ID на своём iPhone или iPad, то преступники мгновенно включают функцию "Найти iPhone", переводят гаджет в режим "Потерян" и блокируют его, после чего на экране появляется сообщение с требованием выкупа.
Кроме того, в МВД подчеркнули, что разблокировка возможна только через обращение в официальную поддержку Apple
, для которой необходимы чек о покупке устройства и оригинальная упаковка с серийным номером, а также заявление в полицию по факту мошенничества.
"Любые другие предложения по разблокировке "айфонов" за деньги – мошенничество", - заключили в ведомстве.