Бойцы устроили засаду на три группы ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Российские морские пехотинцы устроили засаду на три группы боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР после получения данных радиоперехвата, рассказал РИА Новости боец морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кариб".

По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии, информация о планируемых действиях противника была получена благодаря радиоперехвату. Морпехи заняли выгодную позицию примерно за час до предполагаемого подхода украинских подразделений.

"Первая группа зашла - там и осталась. Затем подошла вторая. В итоге противнику не удалось занять эти позиции, тем более что это была достаточно выгодная высота", - рассказал он.

Морпех добавил, что удержание позиций позволило создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.