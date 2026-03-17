Бойцы устроили засаду на три группы ВСУ в ДНР
2026-03-17T04:43:00+03:00
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Российские морские пехотинцы устроили засаду на три группы боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР после получения данных радиоперехвата, рассказал РИА Новости боец морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Кариб".
По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии, информация о планируемых действиях противника была получена благодаря радиоперехвату. Морпехи заняли выгодную позицию примерно за час до предполагаемого подхода украинских подразделений.
"Первая группа зашла - там и осталась. Затем подошла вторая. В итоге противнику не удалось занять эти позиции, тем более что это была достаточно выгодная высота", - рассказал он.
Морпех добавил, что удержание позиций позволило создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений.
"Мы удержали точку, после чего наши штурмовые группы пошли дальше выполнять задачи", - сказал собеседник агентства.