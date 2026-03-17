Морпех выследил украинский дрон "Баба-Яга" и уничтожил пункт управления

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Морской пехотинец выследил украинский дрон "Баба-Яга", что в впоследствии позволило уничтожить пункт управления вместе с личным составом ВСУ на добропольском направлении, рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным Кабан.

По словам оператора подразделения беспилотных систем отряда "БАРС-22" 55-й гвардейской дивизии, он обнаружил дрон военных ВСУ в режиме свободного полёта и принял решение сопровождать беспилотник до точки его возвращения.

"Я сопроводил дрон до конца, определил координаты и передал их. После этого артиллерия отработала по цели", - отметил оператор.

По его словам, удар оказался точным и пункт управления был уничтожен вместе с расчетом.