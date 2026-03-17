Боец ВС России рассказал, как в одиночку зачистил два опорных пункта ВСУ

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Российский морпех с позывным "Борода" рассказал РИА Новости, как в одиночку взял под контроль два опорных пункта и ликвидировал до десяти боевиков ВСУ на добропольском направлении в ДНР.

По словам военнослужащего 55-й гвардейской дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", изначально его подразделению была поставлена задача выбить противника из одного укрепленного опорного пункта. После выполнения задачи бойцы попытались связаться с командованием, однако из-за особенностей местности сделать это не удалось. "Борода" принял решение самостоятельно отправиться на поиски связи.

"Наткнулся на небольшой опорный пункт, там было три человека. Принял решение зачистить его", - рассказал военнослужащий.

После этого он продолжил движение и обнаружил еще одну укрепленную позицию.

"Завязался стрелковый бой, также зачистил опорный пункт и уничтожил противника", - добавил морпех.