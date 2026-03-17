СМИ: экипаж мог поджечь авианосец ВМС США, чтобы покинуть Ближний Восток

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Моряки могли сами устроить пожар на американском авианосце Gerald R. Ford, желая быстрее вернуться с Ближнего Востока, пишет греческая газета "Катимерини" со ссылкой на источники.
Возгорание произошло 12 марта. По данным СМИ, его тушили более 30 часов.
"Один из рассматриваемых сценариев заключается в том, что пожар, вспыхнувший в прачечной на корабле, был умышленно устроен членами экипажа с целью прекращения их миссии, поскольку они участвовали в операциях более десяти месяцев", — говорится в статье.
Ожидается, что авианосец прибудет на базу ВМС Суда на острове Крит на следующей неделе. Он вернется для дозаправки и проведения расследования.
По информации издания, около 600 моряков лишились кроватей, они спят на столах или на полу. Многие не могут постирать одежду. Двух членов экипажа госпитализировали с травмами, десятки отравились дымом.
Gerald R. Ford считается крупнейшим и самым дорогим авианосцем в мире. В настоящее время корабль находится в Красном море и участвует в операции против Тегерана.