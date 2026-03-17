17:26 17.03.2026
В Молдавии возбудили уголовное дело после загрязнения Днестра
В мире, Молдавия, Днестр, Кишинев, Майя Санду, Олег Озеров
© РИА Новости / Артем Кулекин
Река Днестр. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мар - РИА Новости. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту загрязнения нефтепродуктами реки Днестр, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Загрязнение в этой реке было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонны технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер отмечал, что масштаб загрязнения может потребовать использования специализированного оборудования, которое было запрошено у Румынии.
МИД Молдавии вызвал посла России из-за разлива нефти в Днестре
Вчера, 14:59
"На основании официальной информации, содержащейся в постановлении правительства № 108 от 15 марта 2026 года о введении режима экологической опасности в бассейне реки Днестр… Генеральная прокуратура распорядилась возбудить уголовное дело для расследования обстоятельств, определивших понесенные последствия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
Подчеркивается, что право на здоровую окружающую среду закреплено статьей 37 конституции. "Согласно нее каждый человек имеет право на окружающую среду, не представляющую опасности для жизни и здоровья. Одновременно с этим национальное законодательство устанавливает защиту всего водного потенциала страны, запрещая сброс нефтепродуктов или других загрязняющих веществ в поверхностные воды", - поясняется в сообщении.
В понедельник президент Молдавии Майя Санду в социальной сети X обвинила в разливе нефти на Днестре российскую сторону, прокомментировав ситуацию спустя почти неделю после первых сообщений о загрязнении. Во вторник министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Озерова для передачи ноты протеста в связи с разливом нефти на Днестре.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
Молдавия саботирует урегулирование на Днестре, заявил глава МИД ПМР
14 марта, 13:48
 
