Мишустину показали производство клеточных препаратов в НМИЦ гематологии

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения НМИЦ гематологии Минздрава РФ ознакомился с процессом производства клеточных препаратов для лечения заболеваний системы крови.

Во вторник председатель правительства посетил НМИЦ гематологии Минздрава РФ, которому в этом году исполнилось 100 лет.

Во время посещения Мишустин ознакомился с работой опытно-производственного отдела клеточной терапии. Руководитель управления биомедицинских технологий центра Аполлинария Боголюбова-Кузнецова показала главе правительства "чистые" производственные помещения.

« "Здесь у нас происходит производство, соответственно, сюда приносятся клетки пациента, (проводится - ред.) магнитная сепарация, наращивание в биореакторе, генетическая модификация. Дальше мы формулируем итоговый буфер, в котором уже будет введен клеточный препарат пациента. Вот сейчас это происходит", - сказала Боголюбова-Кузнецова, указывая на работу сотрудников отделения в стерильной части помещения.

"Дальше мы передаем (препарат - ред.) в реанимацию. А здесь, конечно же, строгой контроль, следим за тем, чтобы никаких загрязнений не было", - добавила Боголюбова-Кузнецова.

Также Мишустин посетил лабораторию трансляционной иммунологии, которая разрабатывает и внедряет в клиническую практику инновационные методы лечения с использованием собственных стволовых клеток пациентов. В лаборатории разработан первый российский CAR-T-клеточный препарат для лечения В-клеточных злокачественных заболеваний крови "Утжефра". В лаборатории также изучают функционирование генетически модифицированных клеток в крови пациентов после введения CAR-T-клеточного препарата.