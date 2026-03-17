Мишустину показали производство клеточных препаратов в НМИЦ гематологии - РИА Новости, 17.03.2026
16:09 17.03.2026
Мишустину показали производство клеточных препаратов в НМИЦ гематологии
Мишустину показали производство клеточных препаратов в НМИЦ гематологии - РИА Новости, 17.03.2026
Мишустину показали производство клеточных препаратов в НМИЦ гематологии
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения НМИЦ гематологии Минздрава РФ ознакомился с процессом производства клеточных препаратов для лечения... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T16:09:00+03:00
2026-03-17T16:09:00+03:00
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, здравоохранение
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Здравоохранение
Мишустину показали производство клеточных препаратов в НМИЦ гематологии

Мишустин ознакомился с производством препаратов от заболеваний системы крови

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения НМИЦ гематологии Минздрава РФ ознакомился с процессом производства клеточных препаратов для лечения заболеваний системы крови.
Во вторник председатель правительства посетил НМИЦ гематологии Минздрава РФ, которому в этом году исполнилось 100 лет.
Во время посещения Мишустин ознакомился с работой опытно-производственного отдела клеточной терапии. Руководитель управления биомедицинских технологий центра Аполлинария Боголюбова-Кузнецова показала главе правительства "чистые" производственные помещения.
«
"Здесь у нас происходит производство, соответственно, сюда приносятся клетки пациента, (проводится - ред.) магнитная сепарация, наращивание в биореакторе, генетическая модификация. Дальше мы формулируем итоговый буфер, в котором уже будет введен клеточный препарат пациента. Вот сейчас это происходит", - сказала Боголюбова-Кузнецова, указывая на работу сотрудников отделения в стерильной части помещения.
"Дальше мы передаем (препарат - ред.) в реанимацию. А здесь, конечно же, строгой контроль, следим за тем, чтобы никаких загрязнений не было", - добавила Боголюбова-Кузнецова.
Также Мишустин посетил лабораторию трансляционной иммунологии, которая разрабатывает и внедряет в клиническую практику инновационные методы лечения с использованием собственных стволовых клеток пациентов. В лаборатории разработан первый российский CAR-T-клеточный препарат для лечения В-клеточных злокачественных заболеваний крови "Утжефра". В лаборатории также изучают функционирование генетически модифицированных клеток в крови пациентов после введения CAR-T-клеточного препарата.
CAR-T-клетки производят из собственных Т-лимфоцитов пациента. Далее клетки генетически модифицируют вне организма при помощи вирусного вектора. В результате на их поверхности появляется рецептор (CAR), который способен распознать мишень на поверхности раковой клетки и уничтожить ее. Далее наращивают достаточное количество CAR-T-лимфоцитов и вводят их обратно пациенту. Здесь "живое лекарство" начинает работать и уничтожать опухоль.
