Минюст предложил добавить новые профессии осужденным в СИЗО

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Министерство юстиции России предложило дополнительно привлекать осужденных в СИЗО к оплачиваемому труду на производствах, сообщили в ведомстве.

По данным на сайте министерства, сейчас осужденные, отбывающие наказание в исправительной колонии общего режима, которые ранее не сидели в тюрьме, могут быть оставлены в следственном изоляторе и выполнять там хозяйственную работу.

"Предлагается при согласии осуждённых оставлять их в СИЗО не только для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, но и для привлечения к оплачиваемому труду на производстве – например, на швейном производстве, по изготовлению продуктов питания или хлебобулочных изделий, консервированию овощей, комплектованию брелоков и ручек, оказанию парикмахерских услуг, стирке белья, дерево- и металлообработке", - говорится в сообщении на сайте ведомства.