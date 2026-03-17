Евраев рассказал о строительстве жилья по проектам КРТ
Благодаря реализации проектов комплексного развития территорий в Ярославской области построят 2,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 17.03.2026
Евраев: в Ярославской области построят 2,5 млн кв м жилья
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Благодаря реализации проектов комплексного развития территорий в Ярославской области построят 2,5 миллиона квадратных метров жилья, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Евраев рассказал на прошедшей пресс-конференции, что в 2023 и 2024 годах в Ярославской области было сдано около 950 тысяч квадратных метров жилья.
"И в прошлом году мы сохранили эту тенденцию, несмотря на высокую ставку по ипотеке. Построено порядка 940 тысяч квадратных метров. Недавно наши успехи в этом направлении отметил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с главой государства и членами федерального правительства", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул, что жилье активно строится не только в Ярославле, Рыбинске, Ярославском округе, но и в других муниципальных образованиях.
"Жилищное строительство развивается в том числе благодаря реализации проектов комплексного развития территорий. Сейчас у нас порядка 23 проектов подготовлено, планируемый объем ввода жилья по ним составит не менее 2,5 миллиона квадратных метров. Выдано порядка 10 разрешений на строительство", - сообщил глава региона.
В частности, по данным главы региона, по проекту комплексного развития территорий уже введены в эксплуатацию три многоквартирных дома в Рыбинске на улице Академика Губкина и Волжской набережной. В Заволжском районе Ярославля будет застроена территория микрорайона №9 в Тверицах. Инвестор также подготовит проектно-сметную документацию на два детских сада – на 220 и 250 мест, которые будут возведены на средства муниципалитета.