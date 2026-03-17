Меркачева рассказала о женщинах, помилованных Путиным

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Все 23 помилованные президентом России Владимиром Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей, сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Путин подписал указ о помиловании 23 женщин.
"Все эти женщины с несовершеннолетними детьми - там разные категории. Конечно, изначально хотелось, чтобы поскорее их помиловали, но для помилования хорош абсолютно любой день… Дай Бог, чтобы каждый день кого-то миловали. Дай Бог, чтобы всегда находились у нас такие возможности на встречах с президентом миловать", - сказала Меркачева.
В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.