Меркачева рассказала о женщинах, помилованных Путиным

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Все 23 помилованные президентом России Владимиром Путиным женщины имеют несовершеннолетних детей, сообщила РИА Новости член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

В декабре 2025 года на встрече СПЧ с президентом член совета Ева Меркачева попросила Путина помиловать инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Глава государства пообещал посмотреть подготовленные правозащитниками списки.