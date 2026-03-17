13:31 17.03.2026
Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия
Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пользователи Мах могут создать групповой чат, организовать звонок и управлять настройками на английском языке, такое обновление позволит иностранцам общаться с близкими из России, сообщили в пресс-службе национальной платформы.
"Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в Мах", - рассказали в Max.
Отмечается, что для смены интерфейса на английский язык необходимо обновить приложение и изменить настройки.
Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе "Язык приложения". Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона, добавили там.
В начале марта пресс-служба нацмессенджера сообщала, что теперь Max работает в 40 странах, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Песков призвал молодежь развиваться в MAX
11 марта, 12:25
 
