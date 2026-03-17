https://ria.ru/20260317/max-2081210898.html
Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия
Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия - РИА Новости, 17.03.2026
Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия
Пользователи Мах могут создать групповой чат, организовать звонок и управлять настройками на английском языке, такое обновление позволит иностранцам общаться с... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T13:31:00+03:00
2026-03-17T13:31:00+03:00
2026-03-17T13:31:00+03:00
технологии
россия
мессенджер max
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_152c0d5e50d3df405c0942b554aa62f0.jpg
https://ria.ru/20260311/max-2079923247.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072771715_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7fbfaa6c8d1fba5dd94e645a99ca0691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, мессенджер max
Технологии, Россия, Мессенджер Max
Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия
В MAX запустили обновление для иностранных пользователей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пользователи Мах могут создать групповой чат, организовать звонок и управлять настройками на английском языке, такое обновление позволит иностранцам общаться с близкими из России, сообщили в пресс-службе национальной платформы.
"Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в Мах", - рассказали в Max
.
Отмечается, что для смены интерфейса на английский язык необходимо обновить приложение и изменить настройки.
Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе "Язык приложения". Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона, добавили там.
В начале марта пресс-служба нацмессенджера сообщала, что теперь Max работает в 40 странах, включая государства Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.