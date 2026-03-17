Пользователям MAX стала доступна англоязычная версия

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Пользователи Мах могут создать групповой чат, организовать звонок и управлять настройками на английском языке, такое обновление позволит иностранцам общаться с близкими из России, сообщили в пресс-службе национальной платформы.

"Создать групповой чат, организовать видеозвонок или управлять настройками в мессенджере можно на английском языке. Обновление позволяет миллионам иностранных пользователей свободно общаться с близкими из России в Мах", - рассказали в Max

Отмечается, что для смены интерфейса на английский язык необходимо обновить приложение и изменить настройки.

Пользователи операционной системы Android могут сделать это в профиле мессенджера в разделе "Язык приложения". Пользователям iOS необходимо изменить язык в настройках смартфона, добавили там.