Подсчитано, сколько времени родители тратят на развоз детей на занятия

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Для того, чтобы отвезти детей на дополнительные занятия, 17% родителей в России тратят от пяти до семи часов в неделю, сообщил информационный портал Для того, чтобы отвезти детей на дополнительные занятия, 17% родителей в России тратят от пяти до семи часов в неделю, сообщил информационный портал РИАМО на основании исследований девелопера Level Group и "Синергия Франчайзинг".

Отмечается, что легкую логистику до четырех часов в пути партнеры делят примерно пополам, но изматывающая рутина от пяти часов ложится преимущественно на мам. Так, дорогу от пяти до семи часов в неделю берут на себя 20% мам и только 13% отцов. Кроме того, если дорога занимает от восьми до десяти часов, то матери почти в два раза чаще пап "работают водителем" (4% против 2%). А если более десяти часов, то мамы несут эту нагрузку втрое чаще: 6% против 2%.

"Транспортная доступность и наличие инфраструктуры - важнейшие маркеры выбора района. По нашим данным, они стабильно входят в топ-3 критериев хорошего района для жизни. Однако для современного покупателя важно не просто иметь инфраструктуру в шаговой доступности, но и быть уверенным в ее качестве", - сказали в пресс-службе Level Group.

Уточняется, что опрос показал, что из-за больших расстояний до секций родители вынуждены жертвовать своим комфортом или развитием ребенка. Так, 25% респондентов поменяли место работы или полностью перестроили график, чтобы успеть отвезти детей на дополнительные секции. При этом матери идут на изменения примерно в 1,5 раза чаще отцов: 29% против 20%.