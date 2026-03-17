Рейтинг@Mail.ru
Подсчитано, сколько времени родители тратят на развоз детей на занятия - РИА Новости, 17.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/mashina-2081194611.html
Подсчитано, сколько времени родители тратят на развоз детей на занятия
Подсчитано, сколько времени родители тратят на развоз детей на занятия - РИА Новости, 17.03.2026
Подсчитано, сколько времени родители тратят на развоз детей на занятия
Для того, чтобы отвезти детей на дополнительные занятия, 17% родителей в России тратят от пяти до семи часов в неделю, сообщил информационный портал РИАМО на... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:21:00+03:00
2026-03-17T12:21:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989030579_0:88:3120:1842_1920x0_80_0_0_6d515ab929c3bf9eac2aa3367617f4db.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076625760.html
https://ria.ru/20260316/gosduma-2080894495.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989030579_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61fdca65221f43fa6c7a7d944f813323.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Подсчитано, сколько времени родители тратят на развоз детей на занятия

РИАМО: 17% родителей тратят до 7 часов в неделю на развоз детей на занятия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по улице
Автомобили едут по улице - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили едут по улице . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Для того, чтобы отвезти детей на дополнительные занятия, 17% родителей в России тратят от пяти до семи часов в неделю, сообщил информационный портал РИАМО на основании исследований девелопера Level Group и "Синергия Франчайзинг".
"В рамках опроса выяснилось, что 17% родителей тратят от пяти до семи часов в неделю, чтобы отвезти детей на дополнительные развивающие занятия", - говорится в сообщении.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся, заявил Мишустин
25 февраля, 13:33
Отмечается, что легкую логистику до четырех часов в пути партнеры делят примерно пополам, но изматывающая рутина от пяти часов ложится преимущественно на мам. Так, дорогу от пяти до семи часов в неделю берут на себя 20% мам и только 13% отцов. Кроме того, если дорога занимает от восьми до десяти часов, то матери почти в два раза чаще пап "работают водителем" (4% против 2%). А если более десяти часов, то мамы несут эту нагрузку втрое чаще: 6% против 2%.
"Транспортная доступность и наличие инфраструктуры - важнейшие маркеры выбора района. По нашим данным, они стабильно входят в топ-3 критериев хорошего района для жизни. Однако для современного покупателя важно не просто иметь инфраструктуру в шаговой доступности, но и быть уверенным в ее качестве", - сказали в пресс-службе Level Group.
Уточняется, что опрос показал, что из-за больших расстояний до секций родители вынуждены жертвовать своим комфортом или развитием ребенка. Так, 25% респондентов поменяли место работы или полностью перестроили график, чтобы успеть отвезти детей на дополнительные секции. При этом матери идут на изменения примерно в 1,5 раза чаще отцов: 29% против 20%.
Кроме того 40% опрошенных отказались от кружка, чтобы не тратить время на дорогу до него. Также 21% делегировал роль водителя бабушкам и дедушкам, а еще 15% пересмотрели семейный бюджет, чтобы нанять няню для этого.
Дети играют в футбол - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
В Госдуме призвали записывать детей в бесплатные спортивные секции
16 марта, 08:36
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала