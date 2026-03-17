Автомеханики рассказали, как провести бесплатную диагностику автомобиля

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сезонную замену шин можно использовать как возможность провести бесплатную диагностику автомобиля, проверив состояние тормозной системы, колесного крепежа и элементов подвески, рассказали автомеханики одного из техцентров интернет-изданию "Лента.ру"

По их словам, в первую очередь нужно обратить внимание на крепеж колес - шпильки или болты. Их рекомендуется смазать, поскольку в сезон высокой загрузки сервисов мастера могут упустить эту процедуру. Если крепеж покрыт сильной коррозией, его лучше заменить или обработать специальным составом.

Кроме того, снятые колеса позволяют легко оценить степень износа тормозных колодок. Минимально допустимая толщина фрикционных накладок обычно составляет от полутора до трех миллиметров, однако точные параметры зависят от модели автомобиля и указаны в инструкции по эксплуатации. Также специалисты советуют проверить свободный ход плавающей скобы суппорта.

Эксперты отмечают, что тормозные диски для точной диагностики лучше измерять штангенциркулем, однако критическое состояние можно определить и визуально - например, по сильной коррозии на поверхности.

По словам автомехаников, снятые колеса дают возможность осмотреть и сами шины. Автовладельцам рекомендуют проверить высоту протектора, наличие грыж, а также состояние шипов на зимней резине. Если комплекту шин около семи лет, специалисты советуют задуматься о замене, поскольку резиновая смесь со временем теряет эластичность.

Специалисты добавили, что поводом для покупки нового комплекта может стать и остаточная высота протектора менее четырех-пяти миллиметров. Для фрикционных зимних шин этот показатель выше - искать замену стоит уже при пяти-шести миллиметрах.