СМИ: Макрон не приедет на церемонию прощания с погибшим в Ираке военным

ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на церемонии прощания с военнослужащим Арно Фрионом, погибшим в результате налета БПЛА на базу в иракской провинции Эрбиль, передает телеканал BFMTV со ссылкой на источник в окружении французского лидера.
Ранее телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на министерство вооруженных сил страны, что шесть раненных в Ираке французских военных транспортированы во Францию. Позднее телеканал также сообщил, что останки погибшего в результате атаки БПЛА военнослужащего Арно Фриона также были доставлены на территорию республики.
"Сегодня состоится церемония прощания со старшим сержантом Арно Фрионом, погибшим в Ираке в результате удара беспилотника… Церемонию прощания проведет министр (обороны Франции – ред.) Катрин Вотрен, в отсутствие Эммануэля Макрона", - говорится в материале.
В то же время в расписании французского лидера присутствует встреча с семьей погибшего военнослужащего. Также у Макрона на вторник, 17 марта, запланировано несколько встреч, в ходе которых будет обсуждаться ситуация, сложившаяся на Ближнем Востоке вокруг Ирана, сообщает телеканал.