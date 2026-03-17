МИД Ливана осудил действия "Хезболлы", угрожающие безопасности Кувейта

БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Власти Ливана осуждают действия движения "Хезболлах", угрожающие стабильности и безопасности Кувейта, говорится в заявлении ведомства во вторник.
Министерство внутренних дел Кувейта сообщило в среду, что компетентные службы безопасности после тщательного и интенсивного наблюдения и оперативной работы выявили и задержали "террористическую группу", связанную с "Хезболлах", которая, по данным ведомства, планировала дестабилизировать безопасность в стране и вербовать людей для вступления в ее ряды.
"Министерство иностранных дел Ливана решительно осуждает террористические планы, направленные против суверенитета братского государства Кувейт и его безопасности. И также осуждает причастность ливанского движения "Хезболлах" к этому плану", - написано в заявлении.
В ливанском внешнеполитическом ведомстве поздравили кувейтские органы безопасности с их бдительностью и подтвердили готовность ливанских властей к полному сотрудничеству в расследовании с целью привлечения виновных к ответственности.