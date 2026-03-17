В Липецке экс-министра спорта заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 17.03.2026
18:20 17.03.2026 (обновлено: 20:15 17.03.2026)
В Липецке экс-министра спорта заподозрили в мошенничестве
В Липецке экс-министра спорта заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 17.03.2026
В Липецке экс-министра спорта заподозрили в мошенничестве
Бывший липецкий министр физической культуры и спорта подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T18:20:00+03:00
2026-03-17T20:15:00+03:00
происшествия
россия
липецкая область
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
https://ria.ru/20260317/ministr-2081201317.html
россия
липецкая область
липецк
происшествия, россия, липецкая область, липецк
Происшествия, Россия, Липецкая область, Липецк
В Липецке экс-министра спорта заподозрили в мошенничестве

Липецкого экс-министра спорта заподозрили в крупном мошенничестве

Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Бывший липецкий министр физической культуры и спорта подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СУСК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра физкультуры и спорта региона и её знакомой, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — говорится в Telegram-канале СУСК.
Следователи выяснили, что в 2022 году подозреваемая, будучи в тот момент директором городского спортивного центра, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность педагога-организатора. Заработная плата за невыполненную работу перечислялась на счёт знакомой, она потратила эти деньги на свои нужды.
"После освобождения от должности директора спортивного центра по указанию подозреваемой, замещающей вышестоящие должности, мошенническая схема действовала уже с попустительства находившегося в ее подчинении нового директора учреждения, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (подпункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — ред.)", — добавили в следственном управлении.
Правоохранители установили, что в результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей.
