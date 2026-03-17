https://ria.ru/20260317/lipetsk-2081277077.html
В Липецке экс-министра спорта заподозрили в мошенничестве
происшествия
россия
липецкая область
липецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
https://ria.ru/20260317/ministr-2081201317.html
россия
липецкая область
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
Липецкого экс-министра спорта заподозрили в крупном мошенничестве
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Бывший липецкий министр физической культуры и спорта подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в СУСК России по региону.
"Следственными органами Следственного комитета России
по Липецкой области
возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра физкультуры и спорта региона и её знакомой, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", — говорится в Telegram-канале
СУСК.
Следователи выяснили, что в 2022 году подозреваемая, будучи в тот момент директором городского спортивного центра, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность педагога-организатора. Заработная плата за невыполненную работу перечислялась на счёт знакомой, она потратила эти деньги на свои нужды.
"После освобождения от должности директора спортивного центра по указанию подозреваемой, замещающей вышестоящие должности, мошенническая схема действовала уже с попустительства находившегося в ее подчинении нового директора учреждения, в отношении которого в настоящее время расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (подпункты "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — ред.)", — добавили в следственном управлении.
Правоохранители установили, что в результате этих действий государству был причинён ущерб на сумму 1,3 миллиона рублей.