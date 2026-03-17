Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
23:36 17.03.2026 (обновлено: 01:03 18.03.2026)
Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана
Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана - РИА Новости, 18.03.2026
Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана
"Росатом" готовит третью по очереди эвакуацию сотрудников компании из Ирана, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 18.03.2026
иран
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
россия
алексей лихачев
бушерская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080482622_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_0e0e71b8b3690c5df042a6eb50a0238f.jpg
https://ria.ru/20260317/rosatom-2081319689.html
https://ria.ru/20260317/iran-2081319353.html
иран
сша
россия
иран, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, россия, алексей лихачев, бушерская аэс
Иран, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Россия, Алексей Лихачев, Бушерская АЭС
Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана

Лихачев: идут приготовления к третьей эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Росатом" готовит третью по очереди эвакуацию сотрудников компании из Ирана, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете реактивного снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
Удар у АЭС "Бушер" был вблизи от действующего энергоблока, заявил Лихачев
"Из Ирана благополучно было вывезено около 250 сотрудников и членов их семей. Превентивно, еще до начала вооруженного конфликта, были вывезены дети сотрудников. Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Нанесенный удар по АЭС "Бушер" стал первым зафиксированным, заявил Лихачев
ИранГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Военная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАРоссияАлексей ЛихачевБушерская АЭС
 
 
