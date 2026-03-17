Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана

Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.