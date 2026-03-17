Лихачев рассказал о подготовке к эвакуации сотрудников "Росатома" из Ирана

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. "Росатом" готовит третью по очереди эвакуацию сотрудников компании из Ирана, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Ранее организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о прилете реактивного снаряда на территорию АЭС "Бушер", обошлось без жертв и материального ущерба. Лихачев уточнил, что удар был нанесен по территории, прилегающей к зданию метрологической службы, расположенной на промплощадке АЭС "Бушер" в непосредственной близости от действующего энергоблока. Пострадавших среди персонала Госкорпорации "Росатом" нет. Радиационная обстановка на площадке в норме.
"Из Ирана благополучно было вывезено около 250 сотрудников и членов их семей. Превентивно, еще до начала вооруженного конфликта, были вывезены дети сотрудников. Сейчас там остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года.
Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.