На АЭС "Бушер" остаются около 480 российских сотрудников, заявил Лихачев

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Около 480 российских сотрудников остаются на АЭС "Бушер" в Иране, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила, что на территорию АЭС "Бушер" попал реактивный снаряд противника, обошлось без жертв и материального ущерба.
"Сейчас там (на АЭС "Бушер" - ред.) остаются около 480 наших товарищей. Идут приготовления третьей по счету эвакуации персонала", - привела слова Лихачева пресс-служба госкорпорации.
Гендиректор назвал сохранность человеческих жизней абсолютным приоритетом "Росатома". Лихачев напомнил, что ранее численность персонала на площадке сооружения энергоблоков №2 и 3 АЭС была частично сокращена, благополучно вывезли около 250 сотрудников и членов их семей. Превентивно, еще до начала вооруженного конфликта, вывезли дети сотрудников, добавил гендиректор.
Сейчас в Иране функционирует только одна АЭС в Бушере, которая строится при содействии российской стороны. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Велось строительство второй очереди станции, в состав которой должны войти два энергоблока. Однако Лихачев сообщил, что работа на площадке строительства новых блоков АЭС в Иране сейчас приостановлена из-за боевых действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.