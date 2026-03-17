15:08 17.03.2026 (обновлено: 15:55 17.03.2026)
Блогер Лерчек погасила долг перед ФНС
Представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей
https://ria.ru/20260317/lerchek-2080021087.html
https://ria.ru/20260316/lerchek-2081093156.html
https://ria.ru/20260316/bloger-2081078512.html
Блогер Лерчек погасила долг перед ФНС

Блогер Валерия Чекалина на заседании Гагаринского районного суда в Москвем. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Представитель блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Максим Курносов на заседании арбитражного суда Москвы передал суду документ о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Это превышает сумму требований. Задолженность на сегодняшний день полностью отсутствует", - сказал представитель Чекалиной в суде.
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
У Лерчек рак желудка 4 стадии: диагноз, химиотерапия, состояние и прогнозы
Он уточнил, что деньги были перечислены 16 марта.
Судья Дина Кузнецова, изучив документ, сообщила, что некое физическое лицо внесло деньги на расчетный счет Чекалиной. После заседания Курносов отказался сообщить, кто именно внес деньги.
В слушаниях объявлен перерыв до 31 марта, чтобы ФНС могла проверить факт поступления средств. Заявление о банкротстве Лерчек поступило в суд 5 февраля. Заявителями в карточке дела указаны Федеральная налоговая служба России и управление ФНС по Кировской области.
Как следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, у Лерчек задолженность перед налоговой в размере около 173 миллионов рублей. Кроме того, несколько ее банковских счетов заблокированы.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Блогер Лерчек прокомментировала решение суда о приостановке дела
В настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении бывших супругов Чекалиных. По версии следствия, Чекалина и ее супруг Артем вместе с партнером Романом Вишняком при продаже в сети фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации недостоверные документы. Вишняк признал вину, суд приговорил его к 2,5 годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей.
Гагаринский суд Москвы 16 марта отпустил Чекалину, у которой обнаружили рак четвертой стадии, из-под домашнего ареста и заменил его на запрет определенных действий. Ей запрещено использование средств связи "за исключением использования информационных ресурсов в сети интернет для посещения сайтов медицинских учреждений с доступом в личный кабинет, сайтов школьных и дошкольных образовательных учреждений с доступом в личный кабинет официального портала mos.ru, официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, арбитражных судов".
Блогер также может совершать звонки в экстренные службы, для общения с контролирующим органом, судом, защитниками и адвокатами.
Кроме того, дело о выводе более 250 миллионов рублей в отношении нее было выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления.
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
С Лерчек снимут электронный браслет
