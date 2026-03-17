Суд в Москве отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве Лерчек
15:07 17.03.2026 (обновлено: 15:31 17.03.2026)
Суд в Москве отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве Лерчек
Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 31 марта в заседании по рассмотрению обоснованности заявления ФНС России о банкротстве блогера Валерии Чекалиной...
Суд в Москве отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве Лерчек на 31 марта

Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 31 марта в заседании по рассмотрению обоснованности заявления ФНС России о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Перерыв объявлен, чтобы ФНС могла проверить утверждение представителя Лерчек в суде о том, что ее задолженность по налогам 16 марта была полностью погашена.
"Суд объявляет перерыв… Этого времени будет достаточно уполномоченному органу, чтобы проверить… погашена ли задолженность", - сказала рассматривающая дело судья Дина Кузнецова.
Ранее представитель Лерчек в суде передал суду платежное поручение о перечислении 176 миллионов рублей на налоговый счет Чекалиной и заявил об отсутствии у нее долга по налогам. Судья Кузнецова уточнила, что некое физическое лицо внесло деньги на расчетный счет Чекалиной.
