Суд в Москве отложил рассмотрение заявления ФНС о банкротстве Лерчек

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы объявил перерыв до 31 марта в заседании по рассмотрению обоснованности заявления ФНС России о банкротстве блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Перерыв объявлен, чтобы ФНС могла проверить утверждение представителя Лерчек в суде о том, что ее задолженность по налогам 16 марта была полностью погашена.

"Суд объявляет перерыв… Этого времени будет достаточно уполномоченному органу, чтобы проверить… погашена ли задолженность", - сказала рассматривающая дело судья Дина Кузнецова.