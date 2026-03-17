Генсек СНГ рассказал, что нужно для выхода Молдавии из Содружества

По словам Лебедева, он полагает, что парламент Молдавии утвердит ее выход из Содружества. "Парламент, я предполагаю, наверное, утвердит. Но, тем не менее, уже было заявлено со стороны представителей и правительства Молдавии о том, что они остаются в экономических соглашениях в рамках СНГ. А это гарантия того, что мы еще будем вместе", - сказал Лебедев.