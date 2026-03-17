Иран подтвердил гибель Али Лариджани

ТЕГЕРАН, 17 мар — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани погиб, сообщил его офис в Telegram-канале.
"Я, раб Божий, воссоединился с Богом", — говорится в заявлении.
По данным агентства Fars, Лариджани попал под удар истребителей США и Израиля в квартире своей дочери вместе с сыном, одним из заместителей и несколькими телохранителями. Его офис эту информацию опровергает.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть за гибель Лариджани и выразил соболезнования в связи с его смертью.
Об убийстве Лариджани в ходе удара по Тегерану накануне заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
Лариджани отвечал за переговоры по основным вопросам национальной безопасности, в том числе по ядерной программе Ирана.
Операция США и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.