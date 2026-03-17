В Подмосковье в квартире нашли тело убитого мальчика

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тело зарезанного 12-летнего мальчика найдено в квартире в Подмосковье, в соседней комнате нашли его маму без сознания, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, во вторник в одной из квартир в Ногинске было обнаружено тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди, при этом мать ребенка находилась в соседней комнате в бессознательном состоянии.
Место убийства ребенка в квартире в Богородском городском округе
Место убийства ребенка в квартире в Богородском городском округе
"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - сказала Врадий.
Собеседница агентства добавила, что, по версии следствия, в понедельник 49-летняя женщина вместе с сыном приехала в Ногинск из Москвы, где они остановились в арендованной посуточно квартире. На следующий день в квартиру пришла собственница и, увидев произошедшее, вызвала "скорую помощь" и сотрудников правоохранительных органов.
Сейчас мать мальчика находится в реанимации. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Ногинская городская прокуратура контролирует расследование данного уголовного дела.
"На контроле прокуратуры находится ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). На месте деятельность правоохранительных органов координировал городской прокурор Алексей Пальчик", - сообщает подмосковная прокуратура на платформе Мax.