В Подмосковье в квартире нашли тело убитого мальчика

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Тело зарезанного 12-летнего мальчика найдено в квартире в Подмосковье, в соседней комнате нашли его маму без сознания, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Сейчас мать мальчика находится в реанимации. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.