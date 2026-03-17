Пострадавший при атаке ВСУ на курский автосервис умер в больнице

КУРСК, 17 мар - РИА Новости. Мужчина, раненный 27 февраля в результате атаки ВСУ на курский автосервис, скончался в больнице спустя две недели, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск, один человек - 25-летний сотрудник автосервиса - погиб, ещё трое пострадали и были госпитализированы. По информации и.о. губернатора Курской области Александра Чепика, один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.
"Тяжелые вести. К сожалению, раненный в результате атаки ВСУ на Курск 27 февраля скончался накануне в больнице. Александру был 51 год. Родился и жил в Курске. После школы поступил в училище, учился на телемастера. Работал водителем. У него остались жена и дочь", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.
По словам главы региона, в день удара ВСУ по Курску мужчина находился в автосервисе.
"Из-за серьёзных травм, которые он получил в результате прилёта, мы сразу же обратились к коллегам в Москву и направили курянина в федеральную клинику. Врачи больше двух недель упорно боролись за его жизнь, но ранения оказались слишком тяжёлыми и организм не смог с ними справиться", – сообщил губернатор.
Хинштейн отметил, что дал поручение оказать необходимую поддержку семье погибшего.
"Администрация города Курска поможет с погребением. Родные погибшего получат все предусмотренные законом выплаты", – добавил он.