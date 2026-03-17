Пострадавший при атаке ВСУ на курский автосервис умер в больнице

"Тяжелые вести. К сожалению, раненный в результате атаки ВСУ на Курск 27 февраля скончался накануне в больнице. Александру был 51 год. Родился и жил в Курске. После школы поступил в училище, учился на телемастера. Работал водителем. У него остались жена и дочь", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.