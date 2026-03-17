"Никто не остановит". Слова Трампа о Кубе вызвали переполох в США

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отсутствие реакции в американском обществе на заявления президента Дональда Трампа о захвате Кубы внушает тревогу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Тревожный сигнал: когда американский президент, не прибегая к изящным выражениям или уловкам, прямо заявляет, что он захватит другую суверенную страну, потому что он этого хочет, а в ответ не получает никакой реакции — ни возмущения, ни тревоги, — мы как нация находимся в глубокой беде. <…> Мы спим, а этот человек ведет нас к тоталитаризму, и вскоре никто не сможет его остановить, поэтому он будет делать все, что захочет", — высказался он в соцсети X.
По словам Дэвиса, не нужно успокаивать себя ложным чувством безопасности, когда "такая жажда власти остается без контроля", поскольку однажды Вашингтон найдет и "внутренние цели".
Накануне Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу". Он уточнил, что подразумевает под этим "взять Кубу в какой-то форме". При этом глава Белого дома отказался говорить, планируют ли он действовать в отношении Гаваны так же, как поступил с Ираном и Венесуэлой. По его утверждению, США якобы могут сделать с Островом свободы все, что угодно, поскольку эта страна сейчас очень ослаблена.
В МИД России заявили, что Москва осуждает попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и будет оказывать Кубе всю необходимую поддержку.