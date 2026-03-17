Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:10 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/kuba-2081287705.html
"Никто не остановит". Слова Трампа о Кубе вызвали переполох в США
в мире
куба
сша
дональд трамп
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080164629_0:0:2462:1385_1920x0_80_0_0_1c08d298118fb2b604efbb6452f582ec.jpg
https://ria.ru/20260317/ormuz-2081261669.html
https://ria.ru/20260317/nlo-2081234128.html
куба
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0c/2080164629_137:0:2325:1641_1920x0_80_0_0_75c7e1d81a2f0345fe307121ed54f4df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Дэвис назвал заявление Трампа о захвате Кубы тревожным сигналом

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отсутствие реакции в американском обществе на заявления президента Дональда Трампа о захвате Кубы внушает тревогу, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Тревожный сигнал: когда американский президент, не прибегая к изящным выражениям или уловкам, прямо заявляет, что он захватит другую суверенную страну, потому что он этого хочет, а в ответ не получает никакой реакции — ни возмущения, ни тревоги, — мы как нация находимся в глубокой беде. <…> Мы спим, а этот человек ведет нас к тоталитаризму, и вскоре никто не сможет его остановить, поэтому он будет делать все, что захочет", — высказался он в соцсети X.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Белом доме сделали заявление об Ормузском проливе
Вчера, 17:05
По словам Дэвиса, не нужно успокаивать себя ложным чувством безопасности, когда "такая жажда власти остается без контроля", поскольку однажды Вашингтон найдет и "внутренние цели".
Накануне Трамп заявил, что для него будет честью "взять Кубу". Он уточнил, что подразумевает под этим "взять Кубу в какой-то форме". При этом глава Белого дома отказался говорить, планируют ли он действовать в отношении Гаваны так же, как поступил с Ираном и Венесуэлой. По его утверждению, США якобы могут сделать с Островом свободы все, что угодно, поскольку эта страна сейчас очень ослаблена.
В МИД России заявили, что Москва осуждает попытки грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства и будет оказывать Кубе всю необходимую поддержку.
Кадр видео, на котором запечатлен НЛО - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В США заявили, что НЛО уничтожил их ядерные ракеты
Вчера, 15:05
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала