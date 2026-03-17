15:42 17.03.2026
В Гаване школы отменили занятия из-за отключения электричества на Кубе
Многие школы Гаваны отменили занятия на фоне отключения электричества на Кубе, сообщили жители , опрошенные РИА Новости.
В Гаване школы отменили занятия из-за отключения электричества на Кубе

В Гаване школы отменили очные занятия из-за отключения электричества на Кубе

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана во время энергетической блокады
Гавана во время энергетической блокады. Архивное фото
ГАВАНА, 17 мар - РИА Новости. Многие школы Гаваны отменили занятия на фоне отключения электричества на Кубе, сообщили жители , опрошенные РИА Новости.
«
"Нам прислали оповещение в родительский чат", - сказала Мария, у которой в школе учится сын.
Это подтвердили и другие жители Гаваны.
В понедельник на острове сообщили о полном отключении электроэнергетической системы. Полный блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас", другой сбой, который оставил без света столичный регион, случился 10 марта.
Министерство энергетики ранним утром во вторник сообщило, что электроснабжение восстановлено на значительной части территории страны.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой нацбезопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
