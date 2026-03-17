На Кубе частично восстановили электроснабжение

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 мар - РИА Новости. Электроснабжение на Кубе после полного его отключения восстановлено на значительной части территории страны, следует из данных министерства энергетики.
«
"Продолжается восстановление национальной электроэнергетической системы. У нас уже есть система от Пинар-дель-Рио (город на западе Кубы – ред.) до Лас-Тунас (город на востоке страны – ред.)", - говорится в сообщении в X.
В понедельник на острове сообщили о полном отключении электроэнергетической системы. Полный блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас", другой сбой, который оставил без света столичный регион, случился 10 марта.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой нацбезопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Трамп назвал честью для себя захват Кубы
Вчера, 00:48