Посольство Кубы сообщило о восстановлении энергосистемы после отключения

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Восстановление общенациональной электроэнергетической системы идет на Кубе после ее полного отключения, рассказали РИА Новости в посольстве республики в Москве.

В понедельник на острове сообщили о полном отключении электроэнергетической системы. Полный блэкаут на Кубе также произошел менее двух недель назад и был связан с аварией на ТЭЦ "Антонио Гитеррас", другой сбой, который оставил без света столичный регион, случился 10 марта.