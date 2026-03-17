Опрос показал, как американцы относятся к нефтяной блокаде Кубы

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Почти половина американцев недовольны тем, что США блокируют поставки нефти на Кубу, следует из результатов опроса Почти половина американцев недовольны тем, что США блокируют поставки нефти на Кубу, следует из результатов опроса YouGov

Результаты опроса показывают, что почти половина (46%) американцев не согласны с политикой США, направленной на ограничение поставок нефти на Кубу из других стран. Лишь четверть (28%) поддерживает соответствующие действия американских властей. Еще 27% не определились со своей позицией по данному вопросу.

Американцы придерживаются схожих взглядов на торговое эмбарго против Кубы: 40% относятся к нему с осуждением, тогда как 32% поддерживают. Почти равные доли респондентов считают политику США в отношении Кубы слишком жесткой (29%) или вполне адекватной (26%), и лишь 11% полагают, что она чересчур мягкая.

Около трети американцев (32%) считают, что санкции вредят в первую очередь населению Кубы, еще 36% полагают, что они в равной степени бьют и по народу, и по правительству. Лишь 9% уверены, что санкции направлены преимущественно против властей, а не простых граждан.

Опрос был проведен с 25 по 27 февраля 2026 года среди 1094 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет примерно 4%.