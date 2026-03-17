06:59 17.03.2026
Опрос показал, как американцы относятся к нефтяной блокаде Кубы
Опрос показал, как американцы относятся к нефтяной блокаде Кубы
Почти половина американцев недовольны тем, что США блокируют поставки нефти на Кубу, следует из результатов опроса YouGov. РИА Новости, 17.03.2026
Опрос показал, как американцы относятся к нефтяной блокаде Кубы

YouGov: Почти половина американцев осуждает давление США на Кубу

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Почти половина американцев недовольны тем, что США блокируют поставки нефти на Кубу, следует из результатов опроса YouGov.
В феврале администрация президента США Дональда Трампа перекрыла поставки нефти на Кубу, что вызвало топливный кризис в стране. В марте пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Куба стремится к заключению сделки с США, а в переговорах с Гаваной принимает участие госсекретарь Марко Рубио.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Трамп решил доделать дело 12 президентов США. А зря
31 января, 08:00
Результаты опроса показывают, что почти половина (46%) американцев не согласны с политикой США, направленной на ограничение поставок нефти на Кубу из других стран. Лишь четверть (28%) поддерживает соответствующие действия американских властей. Еще 27% не определились со своей позицией по данному вопросу.
Американцы придерживаются схожих взглядов на торговое эмбарго против Кубы: 40% относятся к нему с осуждением, тогда как 32% поддерживают. Почти равные доли респондентов считают политику США в отношении Кубы слишком жесткой (29%) или вполне адекватной (26%), и лишь 11% полагают, что она чересчур мягкая.
Около трети американцев (32%) считают, что санкции вредят в первую очередь населению Кубы, еще 36% полагают, что они в равной степени бьют и по народу, и по правительству. Лишь 9% уверены, что санкции направлены преимущественно против властей, а не простых граждан.
Опрос был проведен с 25 по 27 февраля 2026 года среди 1094 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность составляет примерно 4%.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
СМИ: США хотят отстранить президента Кубы от власти
Вчера, 02:24
 
