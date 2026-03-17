СМИ: США хотят отстранить президента Кубы от власти

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Соединенные Штаты хотят добиться отстранения от власти президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, но при этом не намерены менять политическую систему островного государства, утверждает газета New York Times, ссылаясь на источники.
"По словам этих источников, американцы дали понять кубинским переговорщикам, что президент должен уйти, но дальнейшие шаги они оставляют на усмотрение самих кубинцев", - пишет газета.
"С точки зрения некоторых чиновников администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа, отстранение главы кубинского государства позволило бы провести в стране структурные экономические изменения, которые Диас-Канель, считающийся этими чиновниками сторонником жесткого политического курса, вряд ли поддержал бы", - пишет NYT со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал исполнительный указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой национальной безопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
В четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом выразил решительную поддержку кубинскому народу в деле защиты государственного суверенитета и права на выбор собственного пути развития.
