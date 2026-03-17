Житель Крыма, стрелявший в полицейских, применил взрывное устройство

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Стрелявший в полицейских в Крыму также применил неустановленное взрывное устройство, оно сдетонировало, сообщила пресс-служба МВД Крыма.
Житель села Стефановка в понедельник в Крыму ранил из ружья четырех полицейских, пришедших в его дом в рамках оперативной работы, им оказана помощь, злоумышленник задержан, сообщили ранее в СУСК региона.
"В ходе проведения мероприятий 49-летний местный житель не выполнил законные требования сотрудников полиции о сдаче находящегося при нем огнестрельного оружия, после чего бросил в сторону полицейских неустановленное взрывное устройство, которое сдетонировало, и открыл огонь по правоохранителям из гладкоствольного ружья", - сообщили в МВД.
Злоумышленник, стрелявший из ружья в полицейских в Крыму в ходе перестрелки был ранен и позднее нейтрализован, соседи из близлежащих домов были эвакуированы, сообщили в ведомстве. Сейчас с задержанным работают следователи, решается вопрос о взятии его под стражу.